Novo decreto no Ceará traz orientações sobre uso de máscara; veja o que muda a partir de segunda

O Governo do Estado publicou neste sábado (11) o decreto com as novas orientações sobre o uso de máscaras no Ceará. As mudanças foram anunciadas pela governadora Izolda Cela ainda no sábado (10).

O uso do equipamento de proteção voltou a ser recomendado em ambientes fechados, escolas e também em locais onde há aglomeração. As medidas valem a partir da próxima segunda-feira (13).

É importante frisar que a medida não é obrigatória, e apenas foi recomendada pela governadora por conta do recente aumento discreto nas infecções por Covid-19.

É a primeira vez que o uso da proteção sofre algum tipo de modificação desde que foi flexibilizado, em 15 de abril.

Entenda o decreto

Recomenda-se à população o uso de máscaras de proteção nas escolas, em ambientes fechados e em ambientes abertos com aglomeração.

Uso de máscaras por idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e sintomas gripais segue recomendado em ambientes fechados ou abertos

Utilização da proteção em transportes públicos e equipamentos de saúde permanece obrigatório

Regras

Conforme o documento estadual, são considerados ambientes abertos espaços ao ar livre, público ou privado, como praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer, centros abertos

de eventos, feiras e estádios de futebol.

O decreto observa ainda que se enquadram na categoria aberta os "demais espaços que não sejam cercados ou delimitados por teto e paredes, divisórias ou qualquer barreira física". São locais de utilização simultânea de várias pessoas.

Recomendações

Segue sem mudanças o protocolo de recomendação do uso da máscara para idosos, gestantes, pessoas com comorbidades ou com sintomas gripais. Estas indicações valem tanto para ambientes abertos quanto fechados.

Ainda é obrigatório o uso de máscaras protetivas no transporte público e terminais e unidades de saúde como hospitais, policlínicas, clínicas médicas e odontológicos, postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Indicadores da Covid-19

Durante o anúncio das mudanças na sexta-feira, o secretário da Saúde, Marcos Gadelha, informou que as taxas de positividade da Covid-19 no Ceará estão crescendo semanalmente. A taxa do último dia 22 de maio, segundo ele, era de 3,8%. Uma semana depois, no dia 29, subiu para 4,4%. No último domingo (5), esse dado já mudou para 10,7%.

No entanto, o gestor tranquiliza que o aumento de casos não significa piora na gravidade da pandemia. "Isso não tem se refletido em aumento de casos graves, nem de internações e nem de óbitos", garantiu.