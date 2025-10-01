Veja lista de feriados e datas comemorativas de outubro

Os cearenses que aguardam um feriado em dia útil terão que esperar mais um pouco. O único feriado nacional do mês de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12, cairá em um domingo.

Já o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, cai em uma quarta-feira, mas não é feriado oficial. Dessa forma, a suspensão das aulas depende da decisão de cada instituição de ensino.

O mesmo ocorre com o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, que é ponto facultativo e atinge apenas parte dos trabalhadores do setor público.

12 de Outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida

O feriado da padroeira do Brasil cairá em um domingo. Nessa data também se comemora o dia das crianças, celebração que agita o comércio.

15 de outubro - Dia do Professor

Celebrado em 15 de outubro, o dia do professor é considerado um feriado escolar.

28 de Outubro - Dia do Servidor Público

Em 28 de outubro (terça-feira) é comemorado o dia do Servidor Público. Vale destacar que é ponto facultativo e não garante folga automática. Cabe ao poder público decidir quais setores e serviços terão suspensão das atividades na data.

31 de Outubro - Dia das bruxas Halloween

O Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro, tem origem em tradições nos Estados Unidos, onde marcava o fim do verão e era associado à crença de que espíritos circulavam entre os vivos. Para se proteger, as pessoas usavam fantasias.

Com o tempo, a data ganhou novos significados e se transformou em uma festa popular, saiu do hemisfério norte e se espalhou para outros países, incluindo o Brasil, atraindo crianças e adultos.

Veja outras datas comemorativas no mês de Outubro

1º de Outubro

Dia internacional da música

Dia internacional das pessoas idosas

Dia nacional do idoso

Dia do vendedor

Dia do vereador

Dia do representante comercial

Dia mundial do vegetarianismo

Dia mundial da urticária

Dia internacional do café

2 de Outubro

Dia internacional da não-violência

Dia do anjo da guarda

3 de Outubro

Dia mundial do dentista

Dia das abelhas

Dia do profissional de organização

Dia do petróleo brasileiro

Dia do engenheiro de energia

Dia mundial do sorriso

4 de Outubro

Dia dos animais

Dia da natureza

Dia de São Francisco de Assis

Dia do agente comunitário de saúde

Dia do barman

Dia do médico do trabalho

Início da semana mundial do espaço

5 de Outubro

Dia nacional da micro e pequena empresa

Dia mundial dos professores

Dia da promulgação da Constituição de 1988

Dia da ave

6 de Outubro

Dia do tecnólogo

Dia mundial da paralisia cerebral

Dia mundial do habitat

7 de Outubro

Dia do compositor brasileiro

Dia mundial do trabalho decente

8 de Outubro

Dia do nordestino

Dia nacional de doação de cordão umbilical

9 de Outubro

Dia do atletismo

Dia mundial dos correios

Dia do açougueiro

Dia mundial da visão

10 de Outubro

Dia nacional de segurança e de saúde nas escolas

Dia mundial da saúde mental

Dia nacional de luta contra a violência à mulher

Dia dos veteranos da Marinha

11 de Outubro

Dia internacional da menina

Dia nacional de prevenção da obesidade

Dia do deficiente físico

Dia do teatro municipal

Dia mundial de cuidados paliativos

Dia mundial das aves migratórias

12 de Outubro

Dia das crianças

Dia de Nossa Senhora Aparecida

Dia do engenheiro agrônomo

Dia do corretor de seguros

Dia nacional da leitura

Dia do Descobrimento da América

Dia do cirurgião pediátrico

Dia mundial da artrite reumatoide

Dia nacional do lobo-guará

13 de Outubro

Dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional

Dia internacional para a redução de desastre

Dia mundial da trombose

14 de Outubro

Dia nacional do meteorologista

Dia nacional da pecuária

Dia mundial da normalização

15 de Outubro

Dia do professor

Dia do educador ambiental

Dia mundial da lavagem das mãos

Dia internacional das mulheres rurais

Dia do consumo consciente

Dia do médico neurologista

16 de Outubro

Dia mundial da alimentação

Dia do chefe

Dia do anestesiologista

Dia da ciência e tecnologia

Dia mundial do pão

Dia do engenheiro de alimentos

Dia Mundial da Coluna

17 de Outubro

Dia internacional da erradicação da pobreza

Dia nacional da vacinação

Dia da música popular brasileira

Dia da agricultura

Dia do eletricista

Dia da indústria aeronáutica brasileira

Dia do profissional da propaganda

18 de Outubro

Dia do médico

Dia do pintor

Dia do estivador

Dia nacional de combate à sífilis e à sífilis congênita

19 de Outubro

Dia do guarda noturno

Dia nacional da inovação

Dia do profissional de tecnologia da informação

Dia do operador de caixa

20 de Outubro

Dia do maquinista

Dia do arquivista

Dia mundial do controlador de tráfego aéreo

Dia mundial da estatística

Dia mundial da osteoporose

Dia do poeta

Dia do securitário

21 de Outubro

Dia nacional da alimentação na escola

Dia do ecumenismo

Dia do podcast

Dia nacional do economista doméstico

22 de Outubro

Dia do paraquedista

Dia do enólogo

Dia internacional de atenção à gagueira

Dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque

23 de Outubro

Dia do aviador

Dia da Força Aérea Brasileira

Dia do aposentado do Banco Central

24 de Outubro

Dia das Nações Unidas

Dia internacional da informação sobre o desenvolvimento

Dia mundial de combate à poliomelite

25 de Outubro

Dia do dentista

Dia do sapateiro

Dia nacional da saúde bucal

Dia do engenheiro civil

Dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo

Dia nacional do macarrão

Dia da democracia

26 de Outubro

Dia do trabalhador da construção civil

Dia do metroviário

27 de Outubro

Dia nacional de mobilização pró-saúde da população negra

Dia nacional de luta pelos direitos das pessoas com doenças falciformes

Dia mundial do patrimônio audiovisual

Dia do engenheiro agrícola

Dia mundial do terapeuta ocupacional

28 de Outubro

Dia do servidor público

Dia de São Judas Tadeu

Dia do flamenguista

Dia da engenharia da aeronáutica

Dia internacional da animação

Dia mundial do judô

29 de Outubro

Dia nacional do livro

Dia mundial da psoríase

Dia mundial do AVC

Dia nacional da prevenção da lavagem de dinheiro

30 de Outubro

Dia do ginecologista

Dia do fisiculturista

Dia do balconista

Dia da decoração

Dia da merendeira escolar

Dia nacional de luta contra o reumatismo

Dia do designer de interiores

31 de Outubro