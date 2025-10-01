Diário do Nordeste
Veja lista de feriados e datas comemorativas de outubro

Único feriado nacional será no fim de semana

Ceará
Placa escrito,
Legenda: Veja datas comemorativas no mês de outubro.
Foto: Shutterstock

Os cearenses que aguardam um feriado em dia útil terão que esperar mais um pouco. O único feriado nacional do mês de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12, cairá em um domingo. 

Já o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, cai em uma quarta-feira, mas não é feriado oficial. Dessa forma, a suspensão das aulas depende da decisão de cada instituição de ensino.

O mesmo ocorre com o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, que é ponto facultativo e atinge apenas parte dos trabalhadores do setor público.

12 de Outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida

O feriado da padroeira do Brasil cairá em um domingo. Nessa data também se comemora o dia das crianças, celebração que agita o comércio. 

15 de outubro - Dia do Professor

Celebrado em 15 de outubro, o dia do professor é considerado um feriado escolar

28 de Outubro - Dia do Servidor Público

Em 28 de outubro (terça-feira) é comemorado o dia do Servidor Público. Vale destacar que é ponto facultativo e não garante folga automática. Cabe ao poder público decidir quais setores e serviços terão suspensão das atividades na data.

31 de Outubro - Dia das bruxas Halloween

O Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro, tem origem em tradições nos Estados Unidos, onde marcava o fim do verão e era associado à crença de que espíritos circulavam entre os vivos. Para se proteger, as pessoas usavam fantasias.

Com o tempo, a data ganhou novos significados e se transformou em uma festa popular, saiu do  hemisfério norte e se espalhou para outros países, incluindo o Brasil, atraindo crianças e adultos. 

Veja outras datas comemorativas no mês de Outubro

1º de Outubro

  • Dia internacional da música
  • Dia internacional das pessoas idosas
  • Dia nacional do idoso
  • Dia do vendedor
  • Dia do vereador
  • Dia do representante comercial
  • Dia mundial do vegetarianismo
  • Dia mundial da urticária
  • Dia internacional do café

2 de Outubro 

  • Dia internacional da não-violência
  • Dia do anjo da guarda

3 de Outubro

  • Dia mundial do dentista
  • Dia das abelhas
  • Dia do profissional de organização
  • Dia do petróleo brasileiro
  • Dia do engenheiro de energia
  • Dia mundial do sorriso

4 de Outubro

  • Dia dos animais
  • Dia da natureza
  • Dia de São Francisco de Assis
  • Dia do agente comunitário de saúde
  • Dia do barman
  • Dia do médico do trabalho
  • Início da semana mundial do espaço

5 de Outubro

  • Dia nacional da micro e pequena empresa
  • Dia mundial dos professores
  • Dia da promulgação da Constituição de 1988
  • Dia da ave

6 de Outubro

  • Dia do tecnólogo
  • Dia mundial da paralisia cerebral
  • Dia mundial do habitat

7 de Outubro

  • Dia do compositor brasileiro
  • Dia mundial do trabalho decente

8 de Outubro

  • Dia do nordestino
  • Dia nacional de doação de cordão umbilical

9 de Outubro

  • Dia do atletismo
  • Dia mundial dos correios
  • Dia do açougueiro
  • Dia mundial da visão

10 de Outubro

  • Dia nacional de segurança e de saúde nas escolas
  • Dia mundial da saúde mental
  • Dia nacional de luta contra a violência à mulher
  • Dia dos veteranos da Marinha

11 de Outubro

  • Dia internacional da menina
  • Dia nacional de prevenção da obesidade
  • Dia do deficiente físico
  • Dia do teatro municipal
  • Dia mundial de cuidados paliativos 
  • Dia mundial das aves migratórias

12 de Outubro

  • Dia das crianças
  • Dia de Nossa Senhora Aparecida
  • Dia do engenheiro agrônomo
  • Dia do corretor de seguros
  • Dia nacional da leitura
  • Dia do Descobrimento da América
  • Dia do cirurgião pediátrico
  • Dia mundial da artrite reumatoide
  • Dia nacional do lobo-guará

13 de Outubro

  • Dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional
  • Dia internacional para a redução de desastre
  • Dia mundial da trombose

14 de Outubro

  • Dia nacional do meteorologista
  • Dia nacional da pecuária
  • Dia mundial da normalização

15 de Outubro

  • Dia do professor
  • Dia do educador ambiental
  • Dia mundial da lavagem das mãos
  • Dia internacional das mulheres rurais
  • Dia do consumo consciente
  • Dia do médico neurologista

16 de Outubro

  • Dia mundial da alimentação
  • Dia do chefe
  • Dia do anestesiologista
  • Dia da ciência e tecnologia
  • Dia mundial do pão
  • Dia do engenheiro de alimentos
  • Dia Mundial da Coluna

17 de Outubro

  • Dia internacional da erradicação da pobreza
  • Dia nacional da vacinação
  • Dia da música popular brasileira
  • Dia da agricultura
  • Dia do eletricista
  • Dia da indústria aeronáutica brasileira
  • Dia do profissional da propaganda

18 de Outubro

  • Dia do médico
  • Dia do pintor
  • Dia do estivador
  • Dia nacional de combate à sífilis e à sífilis congênita

19 de Outubro

  • Dia do guarda noturno
  • Dia nacional da inovação
  • Dia do profissional de tecnologia da informação
  • Dia do operador de caixa

20 de Outubro

  • Dia do maquinista
  • Dia do arquivista
  • Dia mundial do controlador de tráfego aéreo
  • Dia mundial da estatística
  • Dia mundial da osteoporose
  • Dia do poeta
  • Dia do securitário

21 de Outubro

  • Dia nacional da alimentação na escola
  • Dia do ecumenismo
  • Dia do podcast
  • Dia nacional do economista doméstico

22 de Outubro

  • Dia do paraquedista
  • Dia do enólogo
  • Dia internacional de atenção à gagueira
  • Dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque

23 de Outubro

  • Dia do aviador
  • Dia da Força Aérea Brasileira
  • Dia do aposentado do Banco Central

24 de Outubro

  • Dia das Nações Unidas
  • Dia internacional da informação sobre o desenvolvimento
  • Dia mundial de combate à poliomelite

25 de Outubro

  • Dia do dentista
  • Dia do sapateiro
  • Dia nacional da saúde bucal
  • Dia do engenheiro civil
  • Dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo
  • Dia nacional do macarrão
  • Dia da democracia

26 de Outubro

  • Dia do trabalhador da construção civil
  • Dia do metroviário

27 de Outubro

  • Dia nacional de mobilização pró-saúde da população negra
  • Dia nacional de luta pelos direitos das pessoas com doenças falciformes
  • Dia mundial do patrimônio audiovisual
  • Dia do engenheiro agrícola
  • Dia mundial do terapeuta ocupacional

28 de Outubro

  • Dia do servidor público
  • Dia de São Judas Tadeu
  • Dia do flamenguista
  • Dia da engenharia da aeronáutica
  • Dia internacional da animação
  • Dia mundial do judô

29 de Outubro

  • Dia nacional do livro
  • Dia mundial da psoríase
  • Dia mundial do AVC
  • Dia nacional da prevenção da lavagem de dinheiro

30 de Outubro

  • Dia do ginecologista
  • Dia do fisiculturista
  • Dia do balconista
  • Dia da decoração
  • Dia da merendeira escolar
  • Dia nacional de luta contra o reumatismo
  • Dia do designer de interiores

31 de Outubro

  • Dia do saci
  • Dia das bruxas (Halloween)
  • Dia da Reforma Protestante
  • Dia nacional da poesia
  • Dia mundial da poupança
  • Dia da dona de casa
  • Dia mundial das cidades
  • Dia nacional da proclamação do Evangelho

 

