Veja lista de feriados e datas comemorativas de outubro
Único feriado nacional será no fim de semana
Os cearenses que aguardam um feriado em dia útil terão que esperar mais um pouco. O único feriado nacional do mês de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12, cairá em um domingo.
Já o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, cai em uma quarta-feira, mas não é feriado oficial. Dessa forma, a suspensão das aulas depende da decisão de cada instituição de ensino.
O mesmo ocorre com o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, que é ponto facultativo e atinge apenas parte dos trabalhadores do setor público.
12 de Outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida
O feriado da padroeira do Brasil cairá em um domingo. Nessa data também se comemora o dia das crianças, celebração que agita o comércio.
15 de outubro - Dia do Professor
Celebrado em 15 de outubro, o dia do professor é considerado um feriado escolar.
28 de Outubro - Dia do Servidor Público
Em 28 de outubro (terça-feira) é comemorado o dia do Servidor Público. Vale destacar que é ponto facultativo e não garante folga automática. Cabe ao poder público decidir quais setores e serviços terão suspensão das atividades na data.
31 de Outubro - Dia das bruxas Halloween
O Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro, tem origem em tradições nos Estados Unidos, onde marcava o fim do verão e era associado à crença de que espíritos circulavam entre os vivos. Para se proteger, as pessoas usavam fantasias.
Com o tempo, a data ganhou novos significados e se transformou em uma festa popular, saiu do hemisfério norte e se espalhou para outros países, incluindo o Brasil, atraindo crianças e adultos.
Veja outras datas comemorativas no mês de Outubro
1º de Outubro
- Dia internacional da música
- Dia internacional das pessoas idosas
- Dia nacional do idoso
- Dia do vendedor
- Dia do vereador
- Dia do representante comercial
- Dia mundial do vegetarianismo
- Dia mundial da urticária
- Dia internacional do café
2 de Outubro
- Dia internacional da não-violência
- Dia do anjo da guarda
3 de Outubro
- Dia mundial do dentista
- Dia das abelhas
- Dia do profissional de organização
- Dia do petróleo brasileiro
- Dia do engenheiro de energia
- Dia mundial do sorriso
4 de Outubro
- Dia dos animais
- Dia da natureza
- Dia de São Francisco de Assis
- Dia do agente comunitário de saúde
- Dia do barman
- Dia do médico do trabalho
- Início da semana mundial do espaço
5 de Outubro
- Dia nacional da micro e pequena empresa
- Dia mundial dos professores
- Dia da promulgação da Constituição de 1988
- Dia da ave
6 de Outubro
- Dia do tecnólogo
- Dia mundial da paralisia cerebral
- Dia mundial do habitat
7 de Outubro
- Dia do compositor brasileiro
- Dia mundial do trabalho decente
8 de Outubro
- Dia do nordestino
- Dia nacional de doação de cordão umbilical
9 de Outubro
- Dia do atletismo
- Dia mundial dos correios
- Dia do açougueiro
- Dia mundial da visão
10 de Outubro
- Dia nacional de segurança e de saúde nas escolas
- Dia mundial da saúde mental
- Dia nacional de luta contra a violência à mulher
- Dia dos veteranos da Marinha
11 de Outubro
- Dia internacional da menina
- Dia nacional de prevenção da obesidade
- Dia do deficiente físico
- Dia do teatro municipal
- Dia mundial de cuidados paliativos
- Dia mundial das aves migratórias
12 de Outubro
- Dia das crianças
- Dia de Nossa Senhora Aparecida
- Dia do engenheiro agrônomo
- Dia do corretor de seguros
- Dia nacional da leitura
- Dia do Descobrimento da América
- Dia do cirurgião pediátrico
- Dia mundial da artrite reumatoide
- Dia nacional do lobo-guará
13 de Outubro
- Dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional
- Dia internacional para a redução de desastre
- Dia mundial da trombose
14 de Outubro
- Dia nacional do meteorologista
- Dia nacional da pecuária
- Dia mundial da normalização
15 de Outubro
- Dia do professor
- Dia do educador ambiental
- Dia mundial da lavagem das mãos
- Dia internacional das mulheres rurais
- Dia do consumo consciente
- Dia do médico neurologista
16 de Outubro
- Dia mundial da alimentação
- Dia do chefe
- Dia do anestesiologista
- Dia da ciência e tecnologia
- Dia mundial do pão
- Dia do engenheiro de alimentos
- Dia Mundial da Coluna
17 de Outubro
- Dia internacional da erradicação da pobreza
- Dia nacional da vacinação
- Dia da música popular brasileira
- Dia da agricultura
- Dia do eletricista
- Dia da indústria aeronáutica brasileira
- Dia do profissional da propaganda
18 de Outubro
- Dia do médico
- Dia do pintor
- Dia do estivador
- Dia nacional de combate à sífilis e à sífilis congênita
19 de Outubro
- Dia do guarda noturno
- Dia nacional da inovação
- Dia do profissional de tecnologia da informação
- Dia do operador de caixa
20 de Outubro
- Dia do maquinista
- Dia do arquivista
- Dia mundial do controlador de tráfego aéreo
- Dia mundial da estatística
- Dia mundial da osteoporose
- Dia do poeta
- Dia do securitário
21 de Outubro
- Dia nacional da alimentação na escola
- Dia do ecumenismo
- Dia do podcast
- Dia nacional do economista doméstico
22 de Outubro
- Dia do paraquedista
- Dia do enólogo
- Dia internacional de atenção à gagueira
- Dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque
23 de Outubro
- Dia do aviador
- Dia da Força Aérea Brasileira
- Dia do aposentado do Banco Central
24 de Outubro
- Dia das Nações Unidas
- Dia internacional da informação sobre o desenvolvimento
- Dia mundial de combate à poliomelite
25 de Outubro
- Dia do dentista
- Dia do sapateiro
- Dia nacional da saúde bucal
- Dia do engenheiro civil
- Dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo
- Dia nacional do macarrão
- Dia da democracia
26 de Outubro
- Dia do trabalhador da construção civil
- Dia do metroviário
27 de Outubro
- Dia nacional de mobilização pró-saúde da população negra
- Dia nacional de luta pelos direitos das pessoas com doenças falciformes
- Dia mundial do patrimônio audiovisual
- Dia do engenheiro agrícola
- Dia mundial do terapeuta ocupacional
28 de Outubro
- Dia do servidor público
- Dia de São Judas Tadeu
- Dia do flamenguista
- Dia da engenharia da aeronáutica
- Dia internacional da animação
- Dia mundial do judô
29 de Outubro
- Dia nacional do livro
- Dia mundial da psoríase
- Dia mundial do AVC
- Dia nacional da prevenção da lavagem de dinheiro
30 de Outubro
- Dia do ginecologista
- Dia do fisiculturista
- Dia do balconista
- Dia da decoração
- Dia da merendeira escolar
- Dia nacional de luta contra o reumatismo
- Dia do designer de interiores
31 de Outubro
- Dia do saci
- Dia das bruxas (Halloween)
- Dia da Reforma Protestante
- Dia nacional da poesia
- Dia mundial da poupança
- Dia da dona de casa
- Dia mundial das cidades
- Dia nacional da proclamação do Evangelho