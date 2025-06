O Ceará está com diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (9). Há vagas com salários que chegam a R$ 26,8 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior completo, mas também há seleções específicas para estagiários.

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda (9):

Polícia Federal

A Polícia Federal recebe até 18h desta sexta-feira (13) inscrições para concurso público destinado às carreiras policiais.

São ofertadas mil vagas , distribuídas entre os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista.

O salários são de R$ 14,1 mil para os cargos de agente de Polícia Federal, escrivão e papiloscopista, e de R$ 26,8 mil para os cargos de delegado e perito criminal.

Interessados devem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo certame.

>>> Acesse o edital

Instituto Dragão do Mar

O Instituto Dragão do Mar (IDM) está com inscrições abertas, também, até sexta (13), para a seleção de cargos celetistas.

São ofertadas 26 vagas imediatas e 215 para cadastro de reserva.

Interessados devem se inscrever pela plataforma Mapa Cultural do Ceará.

>>> Confira o edital

As oportunidades são voltadas para cargos como recepcionista, técnico de luz, museólogo, assistente de cozinha, assistente e analista de comunicação, eletricista e psicólogo social. Os salários vão de R$ 988,68 a R$ 5.806,11, a depender da função escolhida.

Prefeitura de Icó

A Prefeitura de Icó, no Interior do Ceará, divulgou dois editais de concurso público com o total de 85 vagas.

Há oportunidades tanto para candidatos de nível médio como, também, para quem tem ensino superior completo.

Os dois editais têm o mesmo período de inscrições: até 29 de junho, pelo site da Universidade Patativa do Assaré. No entanto, para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 120, enquanto que, para os candidatos de nível superior, o valor é de R$ 150.

>>> Veja o edital 1

>>> Veja o edital 2

Prefeitura de Itaitinga

Outra gestão municipal do Ceará com oportunidades em aberto é a Prefeitura de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Foram publicados os editais de dois concursos públicos que, no total, ofertam 275 vagas: a maioria para professores da Educação Básica, mas também há cargos para advogados.

As inscrições vão até o dia 22 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam.

São oferecidas cinco vagas para formados em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para atuação no cargo de procurador do Município.

O salário inicial é de R$ 3,6 mil, com carga horária de 20 horas.

Já as oportunidades para professor da Educação Básica contemplam profissionais com cargas horárias de 100h e 200h. Para os primeiros, há 45 vagas em aberto, com salário inicial de R$ 2.290,28. Já para os segundos, são 225 vagas, e a remuneração inicial é de R$ 4.580,57. Ambos os cargos exigem formação em Pedagogia.

>>> Confira o edital para formados em Direito

>>> Confira o edital para formados em Pedagogia

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil publicou edital de concurso público para compor o Corpo Auxiliar de Praças (CAP). São oferecidas 400 vagas para concludentes ou jovens que estão em processo de conclusão do ensino médio técnico.

As oportunidades são para diversas áreas, como Estatística, Contabilidade, Enfermagem, Meteorologia, Nutrição, Química, Radiologia, Processamento de Dados e Técnico Industrial (Mecânica, Metalúrgica, Eletrônica).

>>> Veja o edital

Interessados devem se inscrever a partir de 2 de julho no site da Marinha. O prazo se encerra no dia 15 do mesmo mês.

Estágio na Secretaria da Segurança Pública do Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) seleciona estagiário de nível superior. São oferecidas 24 vagas imediatas e 120 de cadastro de reserva.

Podem se candidatar estudantes matriculados em instituições de ensino superior, conveniadas com o Governo do Ceará, e que tenham obtido média global igual ou superior a 7. É preciso, ainda, ter cursado, no mínimo, 50% dos créditos requeridos.

As inscrições vão até sexta (13), mediante preenchimento de ficha de cadastro no site da SSPDS. A seleção será feita por análise do currículo/histórico escolar e entrevista.