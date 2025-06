Instituto abre 249 vagas de curso na área de varejo para jovens no Ceará; saiba mais

O Grupo Carrefour Brasil, em parceria com o Instituto Aliança, está com inscrições abertas para a edição de 2025 da Escola Social do Varejo (ESV). O programa oferecerá 750 vagas divididas em três turmas nos estados do Ceará, Bahia e Pernambuco. O curso é gratuito.

No Ceará, são 249 vagas abertas para Fortaleza, sendo 83 em cada turma. As aulas da primeira turma começarão no dia 17 de junho, e as próximas estão previstas para início em 19 de agosto e 21 de outubro.

Para se candidatar, é preciso ter entre 17 e 29 anos, ter concluído o Ensino Médio na rede pública e possuir renda familiar de até três salários mínimos. Os selecionados recebem suporte para conectividade durante o curso e benefícios como auxílio-transporte, lanche e uniforme para as atividades presenciais.

O curso é oferecido no modelo EAD (ensino à distância), com atividades e dois encontros presenciais na região metropolitana de Fortaleza.

A formação terá 150 horas de duração, abordando os temas de desenvolvimento pessoal e social, contexto das relações do trabalho, tecnologia da informação e comunicação e atividades extras como vivência em lojas do grupo e aulas com funcionários de diversas áreas do negócio. O certificado de conclusão será emitido pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Inscrição

Na primeira etapa do processo seletivo, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online para o núcleo do estado de interesse, disponível no site do Instituto Aliança.

Em seguida, os inscritos devem aguardar a publicação da lista de selecionados, que será divulgada nos canais de comunicação do Grupo Carrefour Brasil e do Instituto Aliança no Facebook e Instagram.

Os jovens que atenderem aos critérios de admissão são incluídos em grupos de WhatsApp de cada estado e receberão informações sobre os próximos passos.