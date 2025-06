Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira (6); veja como participar

Terminam nesta sexta-feira (6) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os interessados devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. As solicitações para atendimento especial e tratamento pelo nome social também terminam nessa sexta.

A taxa de inscrição de R$ 85 deve ser paga até a próxima quarta-feira (11). Quem está concluindo o ensino médio em escola pública está isento da taxa. O mesmo se aplica a inscritos no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Porém, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a realização será feita nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, de forma excepcional, em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.

Orientações

O Ministério da Educação (MEC) pede aos candidatos isentos, e aqueles com a justificativa de ausência na edição de 2024 aceita, que confirmem a inscrição por meio da Página do Participante, a fim de garantir a participação.

A orientação também é voltada para os concluintes da rede pública inscritos de maneira pré-preenchida. Nesses casos, o participante deve acessar a página oficial para confirmar a inscrição e selecionar a prova de língua estrangeira, inglês ou espanhol, que deseja realizar.

Uma novidade sobre o Enem é que, neste ano, o exame volta a valer como certificado de conclusão do Ensino Médio e proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos. Os candidatos que desejam utilizar a prova para estes fins deve indicar no momento da inscrição.

Como se inscrever no Enem 2025?

Acesse a página do participante, no portal do Inep, escolha a opção "Inscrição". Siga os comandados da assistente virtual, informando seu CPF, data de nascimento, dados pessoais e endereço. Em seguida, informe o estado e o município onde deseja que a prova seja aplicada. Escolha qual língua estrangeira deverá ter em sua prova. Preencher o formulário socioeconômico; Detalhar seus contatos, como telefone fixo, número de celular e e-mail válido; Confira os dados e envie uma foto, conforme as orientações fornecidas. Depois, é só acompanhar sua situação pelo mesmo endereço eletrônico.

Cronograma Enem 2025