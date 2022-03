Vacina contra gripe em 2022 inclui imunização contra cepa H3N2

Causada pelo vírus Influenza de alta taxa de transmissibilidade e de alta capacidade de mutação, a gripe é uma doença mais difícil de ser combatida. Tendo isso em vista, faz-se necessária a vacinação todos os anos.

Em 2022, a novidade para as vacinas contra a gripe é uma atualização na sua fórmula, incluindo a defesa para a cepa H3N2 Darwin, que no final de 2021 provocou surto de gripe no Brasil.

A especialista em vacinas Dra. Ellana Ribeiro recorda que a chegada da variante Darwin trouxe preocupação no fim do ano ao provocar um aumento no número de casos significativo em todo o Brasil.

“A nova vacina que chega para a campanha contra a gripe em 2022 traz essa atualização, então a gente pode dizer que a nova vacina é diferente da do ano passado. Por isso é importante que todos busquem a vacinação em 2022”, reforça.

A médica lembra que, apesar de ainda ser nova, os sintomas da H3N2 Darwin são bem conhecidos e quase não difere das outras cepas:

Febre alta no início do contágio

Inflamação da garganta

Calafrios

Perda de apetite

Irritação nos olhos

Vômito

Dores nas articulações

Tosse

Mal-estar

Diarreia

Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e as crianças geralmente são as mais suscetíveis.

“Como o nosso sistema imunológico não estava preparado para a nova cepa, não havia vacina, muitos foram acometidos pela gripe. E em época de pandemia, se torna ainda mais importante que as pessoas se protejam”, completa a médica.

Duas doses

Ribeiro reforça que, apesar de todas as idades deverem procurar a vacina contra a gripe, é necessária atenção e aplicação diferente para as diferentes faixas etárias.

As crianças que têm entre 6 meses e 9 anos incompletos, por exemplo, devem tomar duas doses na primeira vez em que forem vacinadas, a chamada primovacinação, com intervalo de um mês.

A partir dos 9 anos, crianças, adolescentes, adultos e idosos só precisam de uma dose única anualmente.

Tri e Tetravalente

A vacina contra gripe é encontrada em duas versões diferentes, ambas aplicadas de forma intramuscular.

A versão trivalente previne contra três cepas (duas do vírus A e uma do vírus B) e pode ser encontrada na rede pública de saúde.

Já a quadrivalente contra quatro cepas (duas do vírus A e duas do vírus B) e é disponibilizada apenas na rede privada.