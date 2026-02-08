Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará

O animal foi retirado da água com segurança e não apresentou nenhum ferimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:00)
Ceará

Uma vaca foi resgatada após cair na piscina da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE), na manhã desse sábado (7), em Fortaleza. O resgate foi realizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). 

"Um policial militar de serviço na unidade realizou o resgate de uma vaca que caiu na piscina da instituição, apresentando risco de afogamento", informou a AESP/CE, em nota. 

Veja também

teaser image
Ceará

Homem cai em cacimba ao tentar salvar galinha e precisa de resgate no CE

teaser image
Ceará

Quase 130 cidades do CE registram chuva; veja previsão para domingo e segunda

Segundo a instituição, o animal foi retirado da água com segurança e não apresentou nenhum ferimento. 

A vaca pertencia a um terreno vizinho, que fica no bairro Mondubim, e foi devolvida ao proprietário logo após o resgate. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Uma estrutura de concreto com blocos escalonados compõe o vertedouro do Açude Curral Velho, em Morada Nova, sob um céu azul ensolarado com nuvens esparsas. A água calma do reservatório se estende à direita, contrastando com a vegetação típica da caatinga que margeia a barragem ao fundo.
Ceará

Açude em Morada Nova é o 1º a sangrar em 2026 no CE

Segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, 41 reservatórios do Estado estão com volume inferior a 30%.

Redação
Há 38 minutos
Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará
Ceará

Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará

O animal foi retirado da água com segurança e não apresentou nenhum ferimento.

Redação
Há 1 hora
Imagem de resgate em cacimba, no interior do Ceará.
Ceará

Homem cai em cacimba ao tentar salvar galinha e precisa de resgate no CE

Caso aconteceu na última sexta-feira (7), em Guaraciaba do Norte.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
mulher de costas segurando guarda-chuva chovendo.
Ceará

Quase 130 cidades do CE registram chuva; veja previsão para domingo e segunda

Em Fortaleza e RMF, a previsão é de chuvas fracas e isoladas.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Mulher segura guarda-chuva fechado enquanto caminha por grande poça de água.
Ceará

Fortaleza e outras 164 cidades do CE têm novo aviso de 'perigo potencial de chuvas'

Inmet afirmou ainda que risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Foto do avião de pequeno porte que caiu próximo à Lagoa do Catu, na cidade de Aquiraz, no Ceará.
Ceará

Avião de pequeno porte cai após pane mecânica perto da Lagoa do Catu, em Aquiraz

Ocorrência mobilizou bombeiros, resgate e equipe de combate a incêndio na última sexta-feira (6).

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Foto da escola Adriano Nobre.
Ceará

Escola pública no Interior do CE tem 7 alunos aprovados em Medicina

EEEP Adriano Nobre, em Itapajé, soma aprovações no curso mais concorrido do país.

Maria Clarice Nascimento
07 de Fevereiro de 2026
Pessoas atravessam uma rua em dia chuvoso. Em primeiro plano, um casal visto de costas caminha junto sob um guarda-chuva preto, com o braço de uma pessoa apoiado no ombro da outra. Ao fundo, outros pedestres seguram guarda-chuvas coloridos, e o semáforo de pedestres está verde.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas em mais de 100 cidades do CE; veja lista

Análise da Fundação aponta condições de 41 a 70% para "risco médio".

Mylena Gadelha
07 de Fevereiro de 2026
Uma mulher caminha sob chuva intensa em uma rua alagada, protegendo-se com um guarda-chuva estampado em tons de vermelho e laranja. Ela veste um vestido curto de folhagens em preto e branco e chinelos, enquanto ao fundo, motociclistas aguardam no asfalto molhado que reflete a luz da cidade.
Ceará

CE registra chuva em pelo menos 90 cidades entre sexta e sábado; veja locais

Guaraciaba do Norte teve o maior volume, com acumulado de até 111 mm.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Três jovens estudantes cearenses de destaque: um segura um protótipo de foguete, o central cruza os braços e o terceiro exibe um certificado de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática.
Ceará

45% dos medalhistas de olimpíadas aprovados na UFC são de escola pública

Novidade em 2026, edital abre caminho ao ensino superior para alunos com mérito científico.

Clarice Nascimento
07 de Fevereiro de 2026
Imagem de dois carros atingidos por postes de eneria na Avenida Deputado Paulino Rocha na tarde desta sexta-feira (06).
Ceará

Caminhão betoneira derruba postes, atinge veículos e bloqueia a Avenida Deputado Paulino Rocha

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (6), no bairro Cajazeira.

Maria Clarice Nascimento
06 de Fevereiro de 2026
Cearense que mora no exterior se disfarça de garçom e surpreende irmã em Fortaleza
Ceará

Cearense que mora no exterior se disfarça de garçom e surpreende irmã em Fortaleza

João Felipe, que mora no Canadá, estava há quase três anos sem ver a família.

Matheus Facundo
06 de Fevereiro de 2026
Ceará

Passe livre estudantil: Fortaleza prevê ampliar gratuidade a partir do 2º semestre

Atualmente, a medida é válida usada em dias de aula e deve passar a valer nos fins de semana e férias.

Thatiany Nascimento e Carol Melo
06 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra um agente de trânsito da AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza) de costas, usando um uniforme amarelo fluorescente e preto, sinalizando em um cruzamento urbano durante um dia de chuva.
Ceará

AMC libera faixa de ônibus para carros na Av. Domingos Olímpio; veja trechos

A medida é válida até a desmontagem da estrutura do carnaval 2026, prevista para 28 de fevereiro. 

Nathália Paula Braga*
06 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra estação do ramal da inauguração do VLT aeroporto em Fortaleza.
Ceará

Novo trecho do VLT Aeroporto é inaugurado e faz primeira viagem nesta sexta-feira (6) em Fortaleza

Saiba quando estará disponível para população, horários, trajeto e capacidade do novo ramal.

Carol Melo e Thatiany Nascimento
06 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra a Reitora da Universidade Federal do Ceará.
Ceará

Raio atinge campus da UFC e afeta programação da Rádio Universitária

A parte elétrica da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil também foi afetada.

Sofia Leite*
06 de Fevereiro de 2026
Antigo Aeroporto de Fortaleza. Estrutura retangular e o desgaste nas paredes externas. A área externa continua com marcas de chuva, e há poças d’água refletindo parte da fachada. O portão metálico ocupa boa parte da cena e exibe novamente a placa de proibição, sugerindo área restrita ou desativada.
Ceará

Terminal de passageiros do antigo Aeroporto de Fortaleza é desmontado

Medida foi adotada devido ao comprometimento da edificação.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Pessoas caminhando descalças em uma rua de Fortaleza alagada, algumas com guarda-chuvas, enquanto um carro passa e espirra água.
Ceará

CE tem aviso de ‘perigo’ por chuvas intensas em 162 cidades; veja quais

Previsão vale até domingo (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra caixa e frasco da vacina contra a chikingunya.
Ceará

Nova vacina da chikungunya será aplicada em 2 cidades do CE; veja data

Imunizante é inédito no Brasil e terá aplicação-piloto em dez localidades.

Theyse Viana
06 de Fevereiro de 2026
Depósito de motos elétricas é atingido por incêndio pela segunda vez, na Praia de Iracema
Ceará

Depósito de motos elétricas é atingido por incêndio pela segunda vez, na Praia de Iracema

Conforme o Corpo Bombeiros, as chamas queimaram o primeiro cômodo e atingiram o teto.

Paulo Roberto Maciel*
06 de Fevereiro de 2026