Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará

Uma vaca foi resgatada após cair na piscina da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE), na manhã desse sábado (7), em Fortaleza. O resgate foi realizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"Um policial militar de serviço na unidade realizou o resgate de uma vaca que caiu na piscina da instituição, apresentando risco de afogamento", informou a AESP/CE, em nota.

Segundo a instituição, o animal foi retirado da água com segurança e não apresentou nenhum ferimento.

A vaca pertencia a um terreno vizinho, que fica no bairro Mondubim, e foi devolvida ao proprietário logo após o resgate.