Uso obrigatório de máscara no Ceará deve voltar? Saiba o que dizem os especialistas

A máscara de proteção se tornou símbolo de responsabilidade e cuidado com a própria saúde e a do outro. Hoje, o item não tem uso obrigatório no Ceará, mas é altamente recomendado em diversas situações, diante do aumento de casos de Covid.

Em aeroportos e aviões de todo o Brasil, por exemplo, a obrigatoriedade retornou, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No Ceará, o Governo do Estado voltou a recomendar o equipamento em locais fechados e com aglomeração.

Há cerca de 2 meses, o EPI – equipamento de proteção individual – deixou de ser exigido em transportes públicos coletivos, embora estes sejam pontos de aglomeração, em horário de pico.

Apesar de ser facultativa, a máscara é crucial no atual momento, como avalia a médica Magda Almeida, professora do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Magda Almeida É importante o uso de máscara porque estamos vivendo uma nova epidemia, a Covid é rapidamente transmissível e ainda temos uma parcela da população que sequer foi vacinada. E uso de máscaras é para o bem de todos.

A especialista lista os espaços fechados, com pouca circulação de ar e grande concentração de pessoas como aqueles onde manter a máscara corretamente no rosto é mais importante.

Magda opina, contudo, que obrigar o uso não é a melhor estratégia. "Penso que a vacinação nos dá a possibilidade de viver vidas mais normais. Usar máscara tem que se tornar uma conscientização coletiva: pessoas com sintomas respiratórios devem usar, fazer teste, senão sempre vamos estar nesse impasse de tornar tudo obrigatório", avalia.

O que tem que ser obrigatório é a vacinação, que é a maneira de formar barreiras biológicas e diminuir a circulação do vírus.

"O importante é a conscientização"

O médico Luan Victor, infectologia dos Hospitais São José e Haroldo Juaçaba, ambos da rede estadual de saúde, reforça que em locais como ônibus, transportes públicos em geral e emergências hospitalares, por exemplo, são espaços onde usar máscara é fundamental.

O infectologista lembra que "num momento de aumento dos casos, se você usa máscara, protege a si e às pessoas do seu convívio familiar", retardando a disseminação no vírus – sobretudo num cenário de circulação de mova subvariante, como a BQ.1 fa ômicron.

A obrigatoriedade ou não é determinada pelo poder público, e muitos fatores são avaliados: número de casos, se estão evoluindo com gravidade ou não, como estão as emergências dos hospitais. O importante é a conscientização da população.

Questionada sobre a possibilidade de o uso de máscara voltar a ser obrigatório no Estado, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) afirmou apenas que "decisões sobre o assunto são tomadas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que é composto por instituições das mais diversas representações da sociedade civil e secretarias de Estado, incluindo a Sesa".

Em Fortaleza, como reforçou a Secretaria Municipal de Saúde, o Decreto Municipal nº 15.470, de 19 de novembro de 2022, recomenda o uso de máscaras em transporte público para todos e "em qualquer ambiente por idosos, gestantes, pessoas com comorbidades ou que estejam com sintomas gripais".

O uso do equipamento nas unidades de saúde, como hospitais, policlínicas, clínicas médicas e odontológicas, postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), segue sendo obrigatório.

