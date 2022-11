Ceará volta a recomendar uso de máscara em locais fechados e de aglomeração

O Governo do Ceará voltou a recomendar o uso de máscara no Estado em locais fechados e de aglomeração. A Governadora Izolda Cela anunciou a informação nas redes sociais, nesta sexta-feira (18).

"Diante do cenário, que exige muita prudência, o Comitê recomenda o uso de máscaras em locais fechados e de aglomeração, como nos transportes coletivos, assim como maior atenção para as pessoas que possuem alguma comorbidade", escreveu a governadora em redes sociais.

Veja tweets de Izolda Cela sobre uso de máscara:

Ainda em postagens, Izolda Cela ressaltou a necessidade dos cearenses completarem o esquema vacinal contra a Covid-19. "Também orienta nossa população a completar o esquema vacinal contra a Covid, com as doses de reforço. Isso é muito importante. Inclusive, estamos solicitando mais doses ao Ministério da Saúde, para que não falte vacina aos cearenses".

A governadora Izolda Cela ainda pontou que o Governo do Ceará irá retomar as reuniões semanais com o Comitê de enfrentamento da Covid-19. "Nossa reunião do comitê voltará a ser semanal e os decretos quinzenais, de forma que possamos avaliar com mais frequência a evolução da pandemia".