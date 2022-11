Vacinação da Covid para bebês de até 2 anos com comorbidades começa sábado em Fortaleza; veja locais

Bebês de até 2 anos de idade que tenham comorbidades poderão tomar a vacina contra a Covid, em Fortaleza, a partir deste sábado (19). O imunizante será ofertado das 9h às 16h, em 16 postos de saúde (veja lista abaixo) e em shoppings da cidade. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o Município recebeu 3.250 doses da vacina Pfizer pediátrica para aplicação da primeira dose. Além dos postos de saúde, exclusivamente no sábado, a vacinação infantil também acontece nos shoppings Iguatemi, RioMar Papicu e RioMar Kennedy, no mesmo horário.

Os pequenos de até 2 anos terão um esquema de vacinação em 3 doses:

1ª dose;

2ª dose: 4 semanas após a primeira dose;

3ª dose: 2 meses após a segunda dose.

O uso da vacina para crianças nesta faixa etária foi aprovado no fim de outubro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Prioridade para comorbidades

A SMS reforça que a prioridade de imunização, neste momento, é de crianças com doenças preexistentes, as "comorbidades", conforme orienta o Ministério da Saúde. Mas, apesar disso, para evitar desperdícios, os pontos de vacinação aplicarão doses remanescentes em qualquer criança da faixa etária.

"No sábado, a primazia é vacinar as crianças com comorbidades. No entanto, nos postos de saúde, a partir das 15h, para evitar o desperdiço, as doses remanescentes serão aplicadas nas crianças de 6 meses até 2 anos, sem comorbidades que estiverem nas unidades em busca de imunização”, explica Erlemus Soares, coordenador da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza.

A Pfizer infantil pode ser aplicada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Documentos necessários para vacinação

As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis no ato da vacinação, portando os documentos:

Comprovante da comorbidade (laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença – o documento poderá ser xerox, pois ficará retido no local);

Cartão de vacinação;

Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS);

Documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

Comprovante de residência atualizado;

Documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

As crianças que fazem acompanhamento nos postos de saúde poderão utilizar o cadastro já existente na sua unidade de referência, como comprovante que este faz acompanhamento da referida condição de saúde, a exemplo dos programas de acompanhamento de diabéticos.

Lista de comorbidades a serem consideradas para vacinação contra a covid-19 de crianças de 6 meses a menores de 3 anos:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doenças neurológicas crônicas

Doença renal crônica

Imunocomprometidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática

Lista dos postos de saúde que abrem neste sábado (19/11) de 9h às 16h:

Paulo de Melo (Rua Bernardo Porto, 497 – Monte Castelo) 4 Varas (Rua Profeta Isaías, 456 – Barra do Ceará) Célio Brasil Girão (Rua Henrique Firmeza, 82 – Cais do Porto) Miriam Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota) Paulo Marcelo (R. Vinte e Cinco de Março, 607 – Centro) Clodoaldo Pinto (Rua Banvarth Bezerra, 100 - Padre Andrade) Mariusa Silva (Rua Araça, s/n – Bonsucesso) Antônio Ciriaco (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba) Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n – Couto Fernandes) Dom Lustosa (Rua A, s/n – Granja Lisboa) Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n – Conj.Ceará) Zélia Correia (Rua Antônio Pereira, 1495 – Planalto Ayrton Senna) João Hipólito (Rua 03, nº 88 – Dias Mâcedo) Hélio Goes (Av. Engenheiro Leal Limaverde, 453 – Sapiranga) Maria de Lourdes (Rua. Reino Unido, 115 – Jardim das Oliveiras) Messejana (Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n – Messejana)

Shoppings com pontos de vacinação infantil no sábado (19/11), de 9h às 16h:



Iguatemi;

RioMar Papicu;

RioMar Kennedy.

