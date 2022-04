Uso de máscara não é mais obrigatório em igrejas de Fortaleza

A Arquidiocese de Fortaleza não exige mais o uso de máscaras em igrejas, tornando facultativo o uso do equipamento de proteção contra Covid-19. A decisão foi divulgada nessa terça-feira (19) em comunicado do arcebispo da Capital, Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques.

“O uso é livre para as pessoas”, detalhou o religioso.

A Arquidiocese recomenda aos fiéis com sintomas da doença ou com fragilidades que sigam utilizando as máscaras.

Arquidiocese de Fortaleza Nota "Lembramos assim que outros cuidados de higiene, que aprendemos durante a pandemia, não podem ser esquecidos, já que outras doenças podem ser transmitidas quando não se observam os cuidados higiênicos também nas liturgias”.

Além disso, o comunicado reforçou a necessidade de vacinação contra o novo coronavírus e a importância de manter o cronograma vacinal atualizado.

Confira o que será mantido nas igrejas:

Higienização das mãos com álcool em gel no início das celebrações e antes da Comunhão;

com álcool em gel no início das celebrações e antes da Comunhão; Continuam a Comunhão “na mão” e as ofertas em dinheiro ao final da Celebração;

e as ofertas em dinheiro ao final da Celebração; Cuidado de higienização durante as reuniões, formações e visitas aos doentes.

Liberação do uso de máscaras

No dia 15 de abril, o uso da máscara de proteção contra a Covid-19 passou a ser facultativo em ambientes fechados em todo o Ceará. O anúncio do aumento de flexibilização foi dado pela governadora, Izolda Cela (PDT).

As exceções são equipamentos de saúde, como hospitais, policlínicas e postos, e veículos de transporte público. Detalhes foram divulgados no Diário Oficial do Estado do dia 14 de abril.

Há cerca de um mês, a obrigatoriedade caiu para lugares abertos. A nova medida foi acatada após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE