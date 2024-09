Unifor abre dia 23 de setembro as inscrições para processo seletivo 2025.1

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, abre na próxima segunda-feira, dia 23 de setembro, as inscrições para o seu processo seletivo 2025.1. Pensando na importância de escolher uma carreira de forma mais assertiva possível, a Unifor oferece, de maneira gratuita, um guia de profissões em formato de ebook. A publicação informa a respeito dos principais cargos no mercado de trabalho e auxilia quem está buscando uma orientação detalhada em relação ao tema.O ebook pode ser baixado acessando o site da Unifor, bastando para isso preencher apenas os dados solicitados no formulário, como a área de interesse e o modelo de estudo desejado.

Um dos cursos contemplados no guia é o de Odontologia. Acompanhando tendências e inovações do mercado, a Unifor se destaca no ensino da odontologia digital. Tal ramo tem como objetivo facilitar a rotina dos profissionais nas partes de planejamento, previsibilidade e eficiência em resultado, utilizando equipamentos avançados nos processos diários.

A novidade está presente nas clínicas odontológicas da instituição, com equipamentos e softwares de última geração. Exemplos são Inlab e Exocad, que trazem orientações para os dentistas a partir da tecnologia de escaneamento.

Um diferencial é que as ferramentas pertencem à Unifor, o que permite uma preparação maior por parte dos estudantes. A odontologia digital pode ser aplicada em áreas como próteses, cirurgias, ortodontia e periodontia.

Saulo Ellery, coordenador do curso de Odontologia, destaca a qualidade da formação. “O nosso aluno coloca a mão na massa, de verdade. Ele manuseia todos esses equipamentos e, quando sair para o mercado de trabalho, será um dentista que foi formado e capacitado em uma nova

era da odontologia digital, que é um caminho sem volta. É a modernização da odontologia, do tempo de trabalho, diminuindo assim o tempo de tratamento dos pacientes”, avalia.

