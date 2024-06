UFC define novo calendário universitário e data para volta às aulas após greve; veja detalhes

Estudantes e professores já têm data para voltar às salas de aula da Universidade Federal do Ceará (UFC), após o fim da greve: o retorno será em 15 de julho, conforme já tinha sido propost pelas entidades estudantis. O dia do retorno foi definido, nesta sexta-feira (28), em reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), na Reitoria, em Fortaleza.

No encontro, o placar da decisão foi apertado com 24 votos para voltar no dia 8 de julho e 25 para voltar no dia 15. A reunião do Cepe contou com membros docentes, gestores de centros acadêmicos, representantes dos servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE/UFC).

A data definida considerou uma reivindicação dos estudantes, segundo os quais não seria possível retornar às aulas de imediato. Segundo o DCE, foi realizada uma pesquisa de opinião junto a mais de 5,2 mil alunos.

Confira o novo calendário universitário 2024 da UFC:

Retomada do Semestre Letivo 2024.1: 15 de julho de 2024

Término do Semestre Letivo 2024.1: 26 de setembro de 2024

Prazo Final Avaliações Finais 2024.1: 4 de outubro de 2024

Prazo Final Consolidação 2024.1: 4 de outubro de 2024

Período de Férias: 16 dias entre 2024.1 e 2024.2

Início do Semestre Letivo 2024.2: 21 de outubro de 2024

Recesso Natalino e de Ano Novo: de 21 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025

Retomada do Semestre Letivo 2024.2: 6 de janeiro de 2025

Término do Semestre Letivo 2024.2: 7 de março de 2025

Prazo Final Avaliações Finais 2024.2: 14 de março de 2025

Prazo Final Consolidação 2024.2: 14 de março de 2025

“Vários estudantes conseguiram trabalhos, voltaram às suas cidades ou estados natais. Conseguir passagem pra retornar, voltar a pagar seus alugueis, é mais difícil se as aulas retornarem semana que vem”, pontuou Marina Lopes, estudante de Psicologia e secretária-geral do DCE/UFC.

Com o reinício em 15 de julho, o semestre letivo de 2024.1 seguirá até 4 de outubro, 3 meses depois da data prevista no calendário anterior à greve, em que o término estava marcado para o dia 29 de junho.

Dessa forma, os estudantes de graduação iniciarão a etapa de 2024.2 somente no dia 21 de outubro – antes da paralisação, o início do segundo semestre do ano para graduações presenciais e a distância aconteceria no dia 5 de agosto.

Fim da greve

A paralisação dos professores e servidores das universidades federais do Ceará foi iniciada no dia 15 de abril, sob reivindicações de reajuste salarial, reestruturação de carreira e de condições de rotina laboral. O movimento durou mais de 2 meses, findando nesta semana.

Em assembleia geral na manhã de sexta-feira (28), o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC) decidiu pelo fim da greve e definiu o retorno das atividades para o dia 1º de julho (data que não implica no início das aulas em si).

Os professores da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no interior do Estado, também deliberaram pelo fim da paralisação e retorno à ativa no primeiro dia de julho.

Ainda na quinta-feira (27), o Governo Federal reuniu professores de universidades e institutos federais (IFs) e TAEs, em Brasília, para assinar acordos que firmam o fim da greve. A deliberação para encerrar a paralisação ocorreu no sábado (22), quando os trabalhadores aceitaram a proposta da União.

No evento, assinaram o documento o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

Decisões nas demais instituições federais:

UNILAB - A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) deliberou pelo fim da greve com retorno ao trabalho dia 1º de julho. A Unilab aguarda a deliberação oficial pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). Acerca do calendário não temos nada oficial.

IFCE - O Sindsifce tem assembleia na tarde desta sexta-feira (28) no campus de Fortaleza do IFCE. Dentre as pautas está o encerramento da greve e processo de retorno das atividades nos campi.

UFCA - A Universidade Federal do Cariri não deu resposta até o momento.

