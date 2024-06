Professores e técnicos federais assinam acordo com Governo Federal destacando fim da greve

O Governo Federal assinou, durante reunião nesta quinta-feira (27), em Brasília, acordos com professores de universidades e institutos federais (IFs) e servidores técnicos-administrativos em educação (TAEs).

A deliberação para o fim da greve ocorreu no sábado (22), quando os servidores aceitaram a proposta do governo.

No evento, assinaram o documento o Sindicato Nacional dos docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

Conforme o acordo, haverá um reajuste nos próximos dois anos, sendo 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, para os professores, e de 5% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, para os técnicos. Em 2024, no entanto, não haverá correção.

O ministro da Educação, Camilo Santana, que estava presente no ato de assinatura dos acordos, afirmou que as reivindicações dos servidores são justas, mas que ainda há “um longo caminho” pela frente.

“Reitero o reconhecimento aos servidores da educação federal do Brasil. [...] Nem sempre a gente conquista 100% do que reivindicamos. Trazemos aqui o abraço do presidente Lula”, disse o ex-governador do Ceará.

Por meio de publicação nas redes sociais, o Ministério da Educação celebrou o acordo com a categoria. "Vitória do diálogo. Os docentes e técnicos administrativos assinaram com o Governo acordos de reestruturação dessas carreiras. Mais um sinal de compromisso do governo com a valorização da educação nas universidades e institutos federais", diz o texto.

PROPOSTA DO GOVERNO

De acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) o avanço significativo para a Carreira TAE é a recomposição salarial, que ficou acordada da seguinte forma:

9% em janeiro de 2025;

5% em abril de 2026;

Elevação dos steps de 3,9% para 4,0% em janeiro de 2025 e de 4,0% para 4,1% em abril de 2026;

Já para a Carreira Docente, explica, não foram feitos avanços nas pautas salariais, tendo o Governo avançado nas pautas não salariais.

A proposta de reajuste é: