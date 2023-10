UFC aprova imóvel para construção de nova sede do Hospital Universitário Walter Cantídio

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou o recebimento de um imóvel doado para ser a nova sede do Hospital Universitário Walter Cantídio (HWUC), no Campus do Porangabuçu. O prédio foi doado pelo Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM), e a construção deve durar um ano e meio.

O imóvel já foi avaliado por técnicos duas vezes e não possui impedimentos legais.

Relator do Conselho, o reitor Custódio Almeida, ressaltou que o ministro da Educação Camilo Santana garantiu R$ 150 milhões para custear a conclusão das obras do equipamento.

Segundo a UFC, quando a mudança de prédios for efetivada, o atual espaço do hospital terá uso ainda definido pela Administração Superior.

Nova estrutura e segurança

A nova sede do HWUC ficará entre as ruas Ana Nery, Monsenhor Furtado e Coronel Nunes Melo, no bairro Rodolfo Teófilo. A unidade parte do Distrito de Inovação em Saúde do Porangabuçu.

"O recebimento das propriedades imobiliárias do ICM é de interesse da atual gestão desta Universidade, pois o hospital que está sendo construído é um equipamento imprescindível ao projeto do Distrito de Inovação em Saúde do Porangabuçu", disse Custódio.

A gestão será feita posteriormente de forma integral pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Para a vice-diretora da Faculdade de Medicina, Profª Danielle Macêdo Gaspar, a mudança de prédio "é bem-vinda para melhorar a questão da segurança dos pacientes e do treinamento dos estudantes".

"A gente compete com as demais universidades e faculdades do município com espaço para desenvolvimento de práticas das disciplinas, estágios e internatos. E eu acredito que essa estrutura ampliada, melhor qualificada vai dar suporte, especialmente, para a formação dos nossos discentes", ponderou a diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE), Profª Ana Karina Bezerra Pinheiro.