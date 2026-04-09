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Transporte público será mais barato e terá reforço de frota no aniversário de Fortaleza

A Capital cearense celebra 300 anos na próxima segunda-feira (13).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Homem, mulher e criança à espera de ônibus em Fortaleza.
Legenda: As passagens de ônibus terão tarifa social no dia do aniversário de Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula.

O aniversário de 300 anos de Fortaleza, celebrado na próxima segunda-feira (13), será feriado municipal. Por causa disso, a rotina da Cidade se ajustará à comemoração. No que se refere ao transporte público, a frota de ônibus será reforçada e as passagens serão mais baratas, pois terão tarifa social.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), 15 linhas terão programação especial, com incremento de 40 veículos à circulação. Serão disponibilizados ainda 15 ônibus reservas, que estarão nos terminais de integração e serão acionados conforme a demanda do público.

O reforço na frota será das 5 horas às 19h, nos terminais de Messejana, Parangaba, Siqueira, Papicu, Antônio Bezerra, Lagoa e Conjunto Ceará.

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Quanto será a passagem de ônibus no aniversário de Fortaleza?

Com a tarifa social, as passagens meia e inteira custarão R$ 1,50 e R$ 3,90, respectivamente.

Qual o valor da passagem de ônibus em Fortaleza hoje?

Em janeiro deste ano, Fortaleza reajustou o valor da passagem do transporte público e passou a cobrar R$ 5,40 a passagem inteira — antes, era R$ 4,50. Apesar da mudança, a tarifa estudantil seguiu a R$ 1,50.

Também seguiu em vigor o Passe Livre Estudantil, que garante duas passagens gratuitas para estudantes em dias letivos.

Aniversário de Fortaleza

Na próxima segunda-feira (13), para comemorar os 300 anos de Fortaleza, a Prefeitura preparou uma programação especial que começa com um espetáculo apresentado pelos artistas da Casa de Vovó Dedé, na Ponte dos Ingleses, e um show de luzes no Estoril, à noite — ambos na Praia de Iracema.

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