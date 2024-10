'Tio do bombom' trabalha há 20 anos na Uece e fatura até R$1 mil em dia de votação

José Almino Clarindo da Silva, de 62 anos, vê as eleições não são apenas como uma oportunidade de exercer o direito de votar, mas também como uma chance de aumentar sua renda. Conhecido como "tio do bombom", ele vende guloseimas há 20 anos na Universidade Estadual do Ceará (Uece), um dos principais pontos de votação em Fortaleza.

Neste domingo (6), o "bombomzeiro", como ele mesmo se intitula, conta com a ajuda da esposa e do filho para vender as guloseimas. A banca é fixa na Uece, mas no dia de votação o movimento fica ainda maior e rende mais lucro para a família.

Legenda: Variedade de produtos atrai os eleitores para a banca Foto: Nayana Melo

José estima que aproximadamente mil pessoas passam por sua banca em dia de eleição. Além dos bombons, os eleitores encontram no local, bolachas, "chilitos", pipocas, "dindins", bolo de pote, chocolates, água, café, sucos, achocolatados e até caixa de fósforo.

Somente no dia da votação, José ganha quase R$ 1 mil. O valor é essencial para ajudar na sua renda familiar. "Falta ainda três anos para eu me aposentar, então a gente tem que correr atrás do pão de cada dia", relata.

As eleições municipais no Brasil acontecem neste domingo (6). Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.569 municípios do país.

Os resultados das disputas pelas prefeituras do Brasil e, também, dos vereadores escolhidos pela população serão serão exibidos em tempo real pelo Diário do Nordeste, Rádio Verdinha e TV Diário.

A TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, também faz os próprios flashes ao vivo mostrando os resultados das eleições nos 184 municípios cearenses ao longo da programação, com comando do apresentador Leal Mota Filho.