Taxa do lixo já é cobrada em 5 capitais do Nordeste; veja valores e locais

Fortaleza poderá ter, já a partir do próximo ano, taxa de lixo conforme proposta da Prefeitura que está sob análise da Câmara Municipal de Fortaleza. A votação deve acontecer ainda neste ano . Embora o projeto de lei tenha tido resistência por parte de alguns vereadores e dividido opinião da sociedade civil, a cobrança sobre o recolhimento do resíduo sólido está presente na maioria das outras capitais do Nordeste.

São Luís (Maranhão) e Aracajú (Sergipe) juntam-se à Fortaleza como as únicas capitais que não cobram este imposto. Dentre as que já aplicam a tarifa, a mais antiga é a de João Pessoa (PB), cuja lei que estabelece a criação da Taxa de Coleta de Resíduo (TCR) passou a vigorar em 2008.

O cálculo é feito aos moldes do que está sendo sugerido na Capital cearense, com valores referenciados por base na área do domicílio. Dez anos depois a capital do Piauí, Teresina, instituiu a taxa. No entanto, a cobrança inicialmente passou a vigorar em 2017, mas diante de manifestações populares ela foi suspensa pelo período de um ano.

Quem também passou a aplicar a taxa de lixo em 2017 foi Recife, capital do Pernambuco. Por lá, a tarifa recebeu o nome de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD). A cobrança é anexada ao boleto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Antes, apenas dois fatores eram utilizados - o Uso do Imóvel (Residencial, comercial, industrial, etc) e a Área Construída (m²) do mesmo. A metodologia é mais complexa em relação aos cálculos adotados em Teresina e João Pessoa, assim como diferente do que se propõe em Fortaleza .

Para equalizar as contas, Maceió passou a calcular a taxa considerando a área do imóvel, uso do imóvel, padrão construtivo (Popular, Baixo, Médio, Alto, Luxo) e número de viagens do caminhão de coleta na rua, tipo de coleta realizada no bairro onde o imóvel está localizado (Diária ou Alternada), além de outros fatores.

Em Recife, o cálculo é similar ao que ocorre em Maceió, que leva em consideração múltiplos fatores, dentre os quais, área construção do domicílio, tipo do imóvel e frequência da coleta de lixo. A capital do Rio Grande do Norte (RN) foi outra que também passou a realizar a cobrança há 5 anos. Natal também indexa a tarifa junto aos boletos do IPTU.

O cálculo é feito exatamente da forma que se propõe em Fortaleza, ou seja, através da área do imóvel do contribuinte, com valores distintos para imóveis de utilização residencial e comercial. As informações foram levantadas pelo Diário do Nordeste com base no site oficial de cada prefeitura.

QUAL SERÁ O VALOR DA TAXA EM FORTALEZA?

O valor-base proposto será de R$ 3,64 por metro quadrado a cada ano. Assim, para saber quanto cada imóvel irá pagar de taxa de lixo, basta multiplicar o valor-base pela área do imóvel.

A taxa mínima a ser paga em Fortaleza, caso o projeto seja aprovado, é de R$ 21,50 por mês – um total de R$ 258 anual. Também foi estabelecido uma taxa máxima para a cobrança, que será de R$ 133,23 por mês – ou R$ 1.598,76 ao ano.

QUEM IRÁ PAGAR A TAXA DE LIXO?

A taxa do lixo deve ser paga por pessoas que utilizam o serviço ou que potencialmente podem utilizar. A cobrança será feita sempre do proprietário do imóvel, embora seja possível, em casos que o espaço esteja alugado, para que a responsabilidade pelo pagamento seja do locatário.

Legenda: Anseia-se que, a partir da aplicação da taxa, o serviço prestado será mais eficiente Foto: RODRIGO GADELHA

QUEM ESTARÁ ISENTO DA TAXA?

A Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGVI) também estabelece quatro padrões dentre os imóveis residenciais. São eles: padrão baixo, padrão normal, padrão alto e padrão luxo.

"Esses padrões são classificados levando em consideração uma série de variáveis como o tamanho da edificação, o padrão arquitetônico, construtivo, o valor venal, a localização", ressalta Luiz Alberto Sabóia.

Dentre eles, dois padrões estão isentos da cobrança da taxa de lixo, os de padrão baixo e padrão normal. Estes representam 230 mil unidades residenciais – 29% dos imóveis que poderiam ser cobrados.

COMO ESSA CONTA VAI CHEGAR NA CASA DOS MORADORES DE FORTALEZA?

Caso seja aprovada, a taxa de lixo terá 90 dias para ser implementada pela Prefeitura de Fortaleza. Neste período, deve ser editado decreto para regulamentar a nova cobrança na Capital. Um dos pontos que deve ser definido é como a cobrança chegará aos lares da Capital.

"A conta pode ser cobrada – isso na lei municipal e também está no marco federal – através de um boleto próprio, pode ser cobrada pegando carona em alguma tarifa de preço público – na conta de energia ou na conta de água, depende obviamente da concessionária aceitar – e pode ser cobrada também pegando carona em algum imposto municipal", detalha Luiz Alberto Sabóia.

A preço de hoje, ele afirma que deve ser emitido um boleto próprio para a taxa de lixo, que irá conter tanto um código de barras para quem desejar pagar o valor anual como 12 códigos de barra para quem quiser parcelar.