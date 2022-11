Lixo doméstico deve ser descartado da forma correta para evitar contaminação e riscos

Uma das principais preocupações da gestão de uma cidade, a produção local de lixo demanda comprometimento tanto entre os entes públicos responsáveis pela coleta quanto por parte da população, ao realizar o descarte adequado do lixo. Dentro desse cenário, diferentes tipos de resíduos são produzidos: doméstico, industrial, de construção civil, entre outros.

No caso do lixo doméstico, o destino de toda a coleta feita em Fortaleza é o aterro sanitário localizado no município de Caucaia. De acordo com Thiago Mafra, coordenador especial de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a principal ação que os moradores podem tomar para auxiliar o processo de coleta é realizar o descarte nos dias e turnos específicos de cada bairro. Ou seja, evitar deixar os resíduos nas calçadas fora dos dias de coleta, o que acarreta acúmulo em local indevido e proliferação de doenças.

Em relação a forma com a qual os resíduos devem ser descartados, Thiago informa que o ideal é que sejam separados em orgânicos e recicláveis (papel, papelão, plástico, alumínio), o que facilita o processo de separação ao chegar no aterro sanitário.

“Esses materiais recicláveis podem ser levados para um ecoponto, ou podem ser separados e (o morador) chama alguma associação de reciclagem. Temos várias associações que realizam essa coleta dos condomínios também”, relata.

Caso os materiais perfurocortantes não sejam levados para os ecopontos, o morador deve fazer a separação dos itens e identificar o que está dentro da sacola ou recipiente que será descartado, como forma de não causar ferimentos aos trabalhadores responsáveis pela coleta.

Já itens que podem acarretar contaminação do solo, como pilhas e baterias, o ideal é que sejam descartados em lojas de departamento que contam com espaços específicos para tal. Ainda que o aterro sanitário possua solo impermeabilizado, existe a possibilidade de contaminação. Além disso, tais materiais fazem parte da logística reversa, logo, voltam para serem reutilizados pelas indústrias.

Segundo o gestor, todos os bairros de Fortaleza contam com coleta durante três dias na semana, com exceção do Centro e Praia de Iracema, onde ocorrem diariamente.

Bonificação na conta de energia

Em Fortaleza, o principal equipamento para descarte de produtos recicláveis são os ecopontos. Ao todo, 90 unidades estão espalhadas pela Capital e recebem resíduos como papéis, garrafas de vidro, óleos, móveis e materiais de construção civil.

Em todos os ecopontos de Fortaleza, os moradores podem realizar um cadastro para receber desconto na conta de luz, a partir da quantidade de material reciclado doado, por meio do programa Recicla Fortaleza.

Para tanto, basta se dirigir a uma unidade com a conta de luz e um documento com foto para realizar o cadastro. A partir disso, o material é pesado e é feito o cálculo do desconto para a próxima conta. Thiago Mafra reforça que os itens devem estar minimamente tratados, como garrafas de refrigerante sem resíduos de líquidos no interior, por exemplo, para serem aceitos.

Confira aqui onde encontrar o ecoponto mais próximo

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE