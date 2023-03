Sistema Verdes Mares recebe honraria por apoiar o combate à violência contra a mulher

O Sistema Verdes Mares (SVM) recebe do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) o Selo “Empresa Parceira”, concedido para instituições públicas e privadas que promoveram políticas e ações de enfrentamento à violência contra a mulher em 2022. A entrega da honraria acontece em solenidade, nesta quarta-feira (22), no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), em Fortaleza.

Criado em 2018, o Selo tem o objetivo de reconhecer projetos que proporcionem a autonomia de mulheres em situação de violência e assegurar cidadania plena.

O reconhecimento é feito anualmente por ato da Presidência do TJCE, seguindo indicações propostas pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça cearense.

Legenda: Selo “Empresa Parceira” será entregue nesta quarta-feira (22) para instituições que apoiam o combate à violência doméstica Foto: Divulgação TJCE

Categorias

A homenagem é dividida em três categorias. A primeira é conferida a empreendedores do setor privado que desenvolveram os melhores projetos de enfrentamento à violência doméstica no âmbito das entidades.

A segunda reconhece empresas que mais destinarem vagas de trabalho a vítimas de violência doméstica. Já a terceira contempla empresas que forneceram tintas à Oficina Jovens Unidos pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

Além do Sistema Verdes Mares, recebem o Selo Empresa Parceira a Central das Correias e Correntes; Centro Universitário Paraíso do Ceará (Unifap) – Fiusa Educacional; Cholet; Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece); Criart Serviços de Terceirização; Disbell Cosméticos; Empório de Fátima Indústria e Comércio de Panificação; Centro Universitário Fametro (Unifametro); Federação das Indústrias do Ceará (Fiec); Fortaleza Tintas; Grupo Meia Sola; Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT); Mar de Cachos; Procuradoria-Geral do Estado (PGE); Riomar Shopping Fortaleza; Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz); e Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE).

