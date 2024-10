Sindiônibus promove conscientização infantil com encontros da Turma da Sindy

Buscando promover a conscientização infantil sobre transporte coletivo e meio ambiente, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) lançou, em julho deste ano, a revista em quadrinhos Turma da Sindy. Desde a sua criação, mais de 400 crianças tiveram contato com o material em Fortaleza.

Em outubro, cerca de 70 estudantes de escolas particulares nos bairros Messejana e Lagoa Redonda participaram de atividades do projeto. Os alunos visitaram empresas de transporte coletivo, participaram de contações de histórias e receberam a primeira edição do quadrinho. Além de incentivar a conscientização social, a iniciativa frisa a importância da coletividade no transporte.

No mesmo mês, o Sindiônibus foi parceiro na campanha Ônibus Encantado, da Federação dos Transportes (Fetrans), por meio da Turma da Sindy. Foram 30 crianças atendidas pelo projeto Edisca, que foca na arte e na cultura através da dança. A programação incluiu visitas às exposições da Fetrans, sessão de cinema, momento bucal com Sest Senat e contação de histórias.

Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, destaca a relevância de promover iniciativas dessa natureza, trabalhando questões sociais e ambientais. “É essencial ensinar às nossas crianças a importância de cuidar do meio ambiente e racionalizar o uso de recursos. A conscientização sobre a partilha é uma excelente estratégia para preservar nosso planeta”, afirma.

Exemplares doados para a Rede Cuca

Além das atividades realizadas em escolas, o Sindiônibus doou 250 exemplares da revista Turma da Sindy à Rede Cuca, durante a Semana Nacional do Trânsito, em setembro. A Rede Cuca, que atende crianças e adolescentes em cinco regiões periféricas de Fortaleza, proporciona um aumento no alcance do projeto e promove a conscientização sobre trânsito e meio ambiente.

Próximas turmas

As inscrições para as atividades da Turma da Sindy no segundo semestre de 2024 já estão abertas. Escolas públicas e privadas de Fortaleza e Região Metropolitana podem acessar o link para mais detalhes sobre as ações.

Mais informações:

Site: https://sindionibus.com.br

Instagram: @sindionibus