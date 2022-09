‘Serra das Almas’: conheça o santuário natural do Ceará com onças, tatus-bola e nascentes de rios

A Reserva Natural Serra das Almas (RNSA) - a maior do Ceará - completou 22 anos de existência nessa quinta-feira (8). Considerada um santuário da fauna e da flora da Caatinga, a Serra das Almas está localizada entre os municípios de Crateús (CE) e Buriti dos Montes (PI) e abriga mais de 350 espécies de animais e outras centenas de espécies de plantas.

A Reserva é detentora de uma rica biodiversidade. Onça, tatu-bola, dezenas de espécies de répteis e anfíbios habitam o local que tem mais de 6 mil hectares. Dentre estes animais, alguns deles estão ameaçados de extinção, como a onça-parda e o jacu verdadeiro - espécie endêmica da Caatinga.

Além disso, a Reserva conta com quatro nascentes que garantem segurança hídrica para mais de 16 mil pessoas. A riqueza e diversidade externam a importância do local ao passo em que apontam à necessidade da criação de outros pontos de preservação no Ceará.

A Serra das Almas é reconhecida pela Unesco como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Caatinga "por abrigar uma representativa área de Caatinga preservada". São 6.285 hectares de extensão que resguardam quatro nascentes, sete trilhas ecológicas e centenas de animais e espécies de plantas.

O Estado possui 42 reservas, número considerado baixo por Daniel Fernandes, coordenador Geral da Associação Caatinga - ONG que teve participação direta na construção e desenvolvimento de 28 destas reservas.

"O Ceará tem 50% cobertura vegetal da Caatinga desmatada. Do total, 13% já apresenta avanço estado de desertificação, o que representa áreas improdutivas. Quando ampliamos essas Reservas automaticamente ampliamos as áreas protegidas e preservadas", destaca Fernandes.

Legenda: O jacu-verdadeiro é uma ave endêmica da região Nordeste do Brasil restrita a áreas semiáridas de Caatinga. Atualmente está ameaçado de extinção devido à caça e a destruição de seu habitat natural. Foto: Divulgação

Ainda conforme o coordenador da Associação, o desmatamento desboca em outras questões que não se restringem apenas ao aspecto ambiental.

"Solos improdutívos representam sérios problemas sociais e econômicos. É preciso disseminar a importância da criação de reservas e, é bom ressaltar, que qualquer pessoa ou empresa pode iniciar a criação de uma Reserva Natural, não há limite mínimo de tamanho, qualquer área pode e deve ser preservada", explica Daniel Fernandes.

A Caatinga é o único bioma 100% brasileiro e vive no coração do Nordeste. No entanto, apenas 2% deste território possui proteção integral.

Legenda: O papa-mel, também conhecido como Irara, alimenta-se de frutas, mel, insetos e também de vertebrados de pequeno e médio porte. Predador ativo, usa o olfato aguçado na busca por alimento e detecção de presas. Foto: Divulgação

Biodiversidade

Das seis espécies de felinos da Caatinga, quatro já foram registradas na Serra das Almas. O local abriga mais de 230 espécies de aves, 45 espécies de répteis, 323 espécies de plantas, 33 espécies de anfíbios e 45 espécies de mamíferos.

A Reserva Natural Serra das Almas também contribui significativamente com a biodiversidade da Caatinga, pois evita o escoamento de 1,5 bilhão de litros de água.

"Este é local é vital e tem múltiplas atuações. Do serviço ecossistêmico à preservação da natureza. A Reserva beneficia diretamente 40 comunidades rurais e promove segurança hídrica de mais de 16 mil pessoas. Além disso, as nascentes lá existentes abastecem microbacias da região, o que garante a segurança de uma população ainda maior", detalha Daniel.

Também foi descoberto, por meio de pesquisas, que cada hectare de cobertura vegetal acima do solo da reserva estoca 91 toneladas de CO², ou seja, diante da área florestal, já foram sequestradas 563 mil toneladas de CO².

"Estamos concluindo um estudo para identificar quanto, anualmente, a reserva consegue estocar. Mas é um número muito expressivo", acrescenta Fernandes.

Legenda: O rabo-branco-de-cauda-larga é uma espécie somente encontrada no bioma Caatinga

Isso representa o total de gás carbônico emitido por 350 mil habitantes de São Paulo durante um ano. "Manter a floresta da Serra das Almas em pé é o mesmo que ter 350 mil pessoas deixando de emitir CO² na atmosfera durante um ano".

Diante de números tão expressivos, Daniel reforça a necessidade do fomento de políticas públicas que incentivem a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

"Não é apenas ansiar a criação de novas reservas, mas dar condições adequadas de o sertanejo ter um convívio sustentável da terra. É possível ter essa harmonia, as reservas são prova disso", conclui.

Legenda: O pássaro alma-de-gato tem este nome, pois, seu canto se assemelha ao gemido de um gato. Foto: Divulgação

Criação da Reserva Natural

Para criar uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) não é necessário um tamanho limite de terra, "independe se tem 1 hectare ou mil", diz Daniel Fernandes. É preciso, contudo, que tenha alguma relevância ambiental.

A Associação Caatinga - uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, cuja missão é promover a conservação das terras, florestas e águas da Caatinga - atua na orientação para quem deseja criar a Reserva. Das 42 existentes no Ceará, 28 foram instituídas com a orientação da ONG.

"Qualquer pessoa física ou jurídica pode criar. Basta nos mandar um e-mail [caatinga@acaatinga.org.br] que atuaremos em todo o processo, prestando apoio técnico e jurídico", detalha Daniel.

Como conhecer a Reserva Serra das Almas?

A Reserva está aberta para visitação todos os dias, mas é necessário agendar com, pelo menos, 4 dias de antecedência, através do (88) 99955.6570 ou e-mail: caatinga@acaatinga.org.br. O local dispõe de guias.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil