O proprietário do Cantinho Acadêmico, tradicional bar do bairro Benfica, José Pereira, morreu neste domingo (16), em Fortaleza. O óbito foi confirmado na rede social oficial do empreendimento.

O velório foi iniciado nesta noite, no Jardim Metropolitano. O sepultamento acontecerá na segunda-feira (17), às 10 horas. Demais detalhes da cerimônia de despedida e da causa da morte não foram divulgadas.

