Profissionais de saúde de Fortaleza terão acesso à vacina contra influenza nos hospitais

A partir desta semana, profissionais de saúde de Fortaleza poderão se vacinar contra a influenza nos próprios locais de trabalho. A medida contempla as redes pública e privada da Capital.

Segundo a Prefeitura, essa estratégia foi pensada para ampliar o acesso à vacina e proteger quem atua diretamente no atendimento à população e acaba exposto aos vírus respiratórios.

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que cada unidade terá autonomia para definir o cronograma interno de aplicações, para assim assegurar a adesão dos trabalhadores ao imunizante.

Iniciada na última sexta-feira (20), a campanha de vacinação contra a influenza em Fortaleza ocorre em meio ao período sazonal de crescimento de síndromes gripais, que apresenta uma predominância de casos de influenza neste ano.

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Onde se vacinar contra influenza no Ceará?

Os profissionais de saúde fazem parte dos chamados grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS), junto de crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e professores.

Quem integra essas categorias, já pode procurar os postos de saúde de todos os municípios do Estado, conforme programação de cada um.

Em Fortaleza, os cidadãos também podem se vacinar nas três unidades do Vapt Vupt, situadas nos bairros Papicu, Messejana e Antônio Bezerra, com horário de funcionamento das 8h às 17h. A sala de vacina do Vapt Vupt do Papicu terá um horário especial no sábado (21), funcionando das 8h às 16h.

Quais documentos levar?

Alguns grupos prioritários devem apresentar documentação que comprove a elegibilidade, como laudos médicos para pessoas com comorbidades e comprovantes de vínculo profissional para trabalhadores da saúde e professores.