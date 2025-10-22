Diário do Nordeste
Prefeitura de Chaval suspende aulas após professores se ferirem em desabamento

Teto de Secretaria desabou e deixou servidores feridos na tarde desta quarta-feira (22)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
montagem de fotos mostra desabamento de teto de Secretaria do município de Chaval, no Interior do Ceará.
Legenda: A Prefeitura definiu o acidente como "trágico", que deixou "diversas pessoas feridas".
Foto: Reprodução.

A Prefeitura de Chaval, no Interior do Ceará, informou que as aulas da rede municipal estarão suspensas nesta quinta (23) e sexta-feira (24) após o desabamento do teto do segundo andar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Em nota, a Prefeitura definiu o acidente como "trágico". Na ocasião, ocorria uma capacitação de professores da rede municipal. Os profissionais foram atingidos pelos escombros do desabamento, mas o número de vítimas não foi divulgado. 

"Neste momento de profunda tristeza, manifestamos solidariedade e apoio às vítimas, servidores e familiares afetados pelo ocorrido. Que a força e a união de nossa comunidade possam confortar todos os envolvidos", diz a nota da Prefeitura.

Segundo o órgão, a decisão de suspender as aulas da rede municipal considera os professores afetados pelo acidente e, assim, a Secretaria de Educação e Cultura precisará reorganizar suas escalas.

Servidores passam por momentos de terror

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram trabalhadores saindo correndo do edifício. Alguns deles foram retirados pela população por meio de uma escada erguida até o segundo andar. 

A Prefeitura informou ter mobilizado a estrutura de emergência do município para garantir "suporte médico, transporte e acompanhamento hospitalar" e assegurou que o acidente será apurado pela gestão. 

"O Município informa que será realizada apuração minuciosa das causas do acidente, com a colaboração dos órgãos competentes, a fim de garantir total transparência e responsabilização, bem como reforçar a segurança em todos os prédios públicos municipal", diz a nota. 

Os servidores feridos teriam sido encaminhados ao hospital municipal de Granja, município vizinho, de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri.

Prefeitura de Chaval suspende aulas após professores se ferirem em desabamento

Teto de Secretaria desabou e deixou servidores feridos na tarde desta quarta-feira (22)

