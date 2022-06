Poste de energia cai sobre ônibus após ter a fiação arrastada em Fortaleza

Um poste de energia elétrica caiu sobre um ônibus, na manhã deste sábado (18), na Rua Padre Valdevino, no Bairro Aldeota, em Fortaleza. O acidente teria ocorrido após a fiação do equipamento ser arrastada pelo coletivo. O condutor estava sozinho no veículo e não ficou ferido.

O motorista do ônibus, que não quis ser identificado, afirmou que saiu da garagem da empresa quando passou pelo trecho, que já estava com a fiação baixa. Com isso, acabou atingindo os fios e fazendo com que o poste tombasse sobre o coletivo.

Uma equipe da Enel foi acionada para remover o equipamento. Parte da energia elétrica do bairro foi desligada. Além disso, uma das faixas da Rua Padre Valdevino foi bloqueada.