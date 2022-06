Motorista de caminhão desgovernado que atingiu 14 pessoas se apresenta à Polícia e é liberado

O motorista do caminhão desgovernado que atropelou pelo menos 14 pessoas — três delas morreram — na noite desta sexta-feira (17), no distrito de Dom Quintino, no Crato, se apresentou à Polícia depois da tragédia. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela Delegacia Regional do Crato.

Segundo a delegacia, que está à frente das investigações, o motorista não apresentava sinais de embriaguez, mas foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica antes de perder o controle do veículo.

O homem foi liberado logo após prestar depoimento. Causas do atropelamento ainda estão em investigação.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Entenda o caso

Na noite desta sexta-feira (17), por volta de 19 horas, um caminhão desgovernado invadiu uma rua e atropelou um grupo de pedestres no distrito de Dom Quintino, no Crato, interior do Ceará.

Três pessoas morreram e pelo menos 11 ficaram feridas. Além dos pedestres, o veículo também atingiu casas e carros.

Três vítimas com ferimentos graves foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do hospital para saber atualizações sobre o estado de saúde dos pacientes e aguarda retorno.

