Três vítimas atingidas por caminhão desgovernado seguem internadas no Hospital Regional do Cariri

Três das pessoas que foram atingidas por um caminhão desgovernado na noite desta sexta-feira (17) em Dom Quintino, um distrito do Crato, seguem internadas no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. Todas, de acordo com o hospital, estão em processo de recuperação.

As vítimas — dois homens, um de 18 e outro de 50 anos, além de uma mulher de 55 anos de idade — foram encaminhadas com ferimentos graves para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela unidade, informou que o homem de 18 anos foi submetido a uma cirurgia de trauma e está em recuperação. Já o homem e a mulher mais velhos estão em observação, mas conscientes e orientados.

Tragédia

Na manhã deste sábado (18), ainda há movimentação na rua do distrito de Dom Quintino onde aconteceu a tragédia. Enquanto parte da população se revolta pela constância do risco, uma vez que, dizem, que lá "sempre acontecem" episódios de veículos desgovernados, outra parte lamenta as perdas fatais.

É o caso, por exemplo, de Joaquim Pereira da Silva, que perdeu a esposa, Maria Correia de Araújo, 31. "É complicado, dolorido demais. Pra nós, ela era importante demais. Vamos ver como faz, né, pra viver sem ela", desabafou ele à reportagem do Sistema Verdes Mares. Maria trabalhava em um restaurante da região e era mãe de um rapaz de 18 anos de idade.

Uma moradora que não se identificou à reportagem, mas que é da família de Celso Algesio Ferreira Silva, outra vítima da tragédia, disse que a perda precoce do parente foi "muito grande". "Ele [Celso] estava só passando, vinha a trabalho, ia voltando pra casa [em Farias Brito]. Eu estava em casa e só escutei o estrondo [da colisão]. Quando desci, já estava faltando energia, todo mundo correndo, gritando", contou.