Por que garantir 50% das crianças em creches até 2024 ainda é uma meta distante no Ceará

Ter acesso ao ambiente escolar nos primeiros anos de vida. No Ceará, 193 mil crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas em creches em 2022, mas outras 319 mil desta faixa etária ainda não frequentam as unidades. Com isso, apenas 37,7% dessa população está em creches, enquanto o ideal estabelecido nos planos Nacional de Educação (PNE) e Estadual (PEE), é que fosse 50% desse público até 2024.

Mas, atingir o objetivo tem sido uma tarefa demorada e o alcance da meta na realidade cearense parece distante em curto prazo.

A oferta da educação infantil em creches (para crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas (para crianças de 4 e 5 anos) no Brasil é uma competência das prefeituras, mas isso não impede que governos estaduais e o federal contribuam para a garantia de unidades do tipo, pois, na educação o regime de colaboração entre as gestões deve perpassar todas as etapas.

Como forma de tentar assegurar acesso, oportunidades e qualidade adequada na educação em todos os estados brasileiros, o Congresso Nacional aprovou e a presidência da República sancionou, em 2014, o Planos Nacional de Educação (PNE) que, dentre outras metas, estabeleceu índices de garantia de acesso às escolas e creches.

O PNE, publicado em formato de Lei (13.005/2014), é o documento que determina 20 objetivos a serem cumpridos na educação, no intervalo de 10 anos, direta ou indiretamente pelas prefeituras, governos estaduais e o governo federal. O atual PNE vigora no Brasil até 2024.

Nos estados e municípios também foram criados planos de educação, cujas metas se conectam ao documento nacional. No Ceará, o Plano Estadual de Educação (PEE), Lei Estadual 16.025/2016, vigora de 2016 a 2024.

No PNE e no PEE, a meta 1 refere-se à educação infantil. Nas duas normas a meta 1 tem como objetivos:

Universalizar o acesso a pré-escola, até 2026, para as crianças de 4 a 5 anos de idade;

Ampliar a oferta de educação infantil em creches para atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade até 2024.

O presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) no Ceará, José Marques Aurélio afirma que "o não cumprimento dos marcos legais, tornou-se uma prática da Gestão Pública, em especial no que tange ao governo federal".

Como tem sido a oferta de creche no Ceará?

Em 2022, apenas 37,7% das crianças cearenses de 0 a 3 anos frequentavam a creche, sendo necessário, portanto, que as atuais taxas cresçam 12,3 pontos percentuais para alcançar a meta prevista até 2024.

Em números absolutos, é necessário que em 2023 e 2024, as redes municipais do Ceará consigam incluir 319 mil crianças nas creches, conforme os índices que constam no Painel de Monitoramento do PNE, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE.

José Marques elenca alguns obstáculos para o não cumprimento da meta no PNE, como: estabelecimentos com infraestrutura inadequada para a oferta a esta etapa de ensino as condições de acesso e permanência; falta de incentivo e condições orçamentárias para a criação de novas turmas de educação infantil.

O desafio é fazer essa inclusão em um curto tempo, tendo em vista que entre 2013 e 2022, o Ceará só conseguiu aumentar em 8,5 pontos percentuais o acesso à creche, passando de 29,1%, em 2012, para 37,7% em 2022.

No cenário nacional, o estado foi somente o 12º que mais conseguiu crescer na proporção de oferta. Mas, a situação no Ceará não é isolada e reflete dificuldades vivenciadas nos demais estados. Para se ter ideia, no âmbito nacional, apenas 37,7 das crianças de 0 a 3 anos de idade estão matriculadas nas creches.

Oferta de creche de 2013 para 2022

Tocantins tem 32,3% e cresceu 17,6 pontos percentuais Mato Grosso do Sul tem 40,5%, cresceu 15,1 pontos percentuais São Paulo - tem 51,6% cresceu 15,0 pontos percentuais Maranhão tem 35,1%, cresceu 13,8 pontos percentuais Mato Grosso tem 33%, cresceu 13,0 pontos percentuais Piauí tem 34,5% cresceu 11,3 pontos percentuais Alagoas tem 35,2%, cresceu 11,1 pontos percentuais Roraima tem 22,9%, cresceu 9,6 pontos percentuais Acre tem 19,3% cresceu 8,9 pontos percentuais Bahia tem 32,1%, cresceu 8,9 pontos percentuais Goiás tem 26,2%, cresceu 8,9 pontos percentuais Ceará tem 37,7%, cresceu 8,5 pontos percentuais

Em 2022, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) elaborou um relatório sobre o cumprimento das metas do PEE. O documento, apresentado em fevereiro de 2023, indica, dentre outros pontos, que: “o fato de apenas um terço das crianças cearenses de 0 a 3 anos estarem matriculadas em creches é extremamente preocupante, uma vez que a frequência à escola nos primeiros anos de vida tem impacto significativo no desempenho educacional futuro”.

Dentre todos os estados brasileiros, somente São Paulo, em 2022, já havia alcançado a meta referente às crianças de 0 a 3 anos, com 51,6% dessa população matriculada em creches. Santa Catarina, com 49,5% das crianças matriculadas em creches, em 2022, está bem próximo de alcançar o objetivo.

Foto: Helene Santos

"A creche é ainda garantida pelas redes como algo excepcional, como se estivessem fazendo além do que lhes compete. Isto acontece porque não há uma legislação que determine diretamente. O gargalo é maior nesta etapa de 0 a 3 anos, pois acreditamos que é necessário garantir nos marcos legais e planos de educação, também a obrigatoriedade de universalização também para estas crianças", disse o presidente do Undime, no Ceará.

No caso da pré-escola, etapa que envolve crianças de 4 e 5 anos de idade, o cenário no Ceará é melhor, pois o índice de matrículas em 2022 era de 96,9%. Mas, nesse caso, vale destacar que a meta de universalização era até o ano de 2016.

No atual contexto, há ainda 7,9 mil crianças nessa faixa etária fora da pré-escola, logo, para cumprir a meta, que deveria ter sido alcançada em 2016, é preciso incluí-las. No país, o Ceará é o estado mais próximo de alcançar a meta nessa etapa.

Em relação à meta 1, o relatório da Seduc destaca que “o Ceará precisa de esforços maiores para ampliar o acesso das crianças de 0 a 3 anos às creches”.

Por que a oferta de creches não aumenta?

Um dos motivos para que a matrícula nas creches ainda siga abaixo do esperado no Ceará é um entendimento de não obrigação legal da oferta por parte dos gestores municipais. Isso porque, no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96 diz que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, é organizada em pré-escola; ensino fundamental; e ensino médio.

Isso gera um certo entendimento dos governos de que a garantia dos equipamentos da educação básica, é para alunos de 4 anos de idade em diante.

José Marques Aurélio presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) no Ceará "A não garantia do acesso à educação pode causar diversos prejuízos sociais e educacionais como problemas na estruturação física, intelectual e emocional que gera impacto ao longo de toda a vida, comprometendo um desenvolvimento integral saudável, pois nesta idade, as crianças têm maior facilidade para se adaptarem a diferentes ambientes e adquirirem novos conhecimentos".

A professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), Rosimeire Costa, reforça que “a lei que tornou obrigatória a matrícula das crianças de 4 e 5 anos foi mal interpretada pelos prefeitos. A creche não deixou de ser dever do município. É preciso oferecer sempre que as famílias demandarem. Os prefeitos interpretam a lei apontando que se a matrícula obrigatória é na pré-escola, o investimento vai ser na pré-escola. Isso é o que tem acontecido”.

A professora e pesquisadora da área da educação infantil afirma ainda que, embora legalmente a educação infantil seja de responsabilidade do município, isso não desobriga os estados e a União da responsabilidade por essa primeira etapa.

Rosimeire Costa Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará “A educação infantil nunca foi tratada como prioridade, faz parte da história. Isso tem relação com a forma como as crianças de 0 a 5 anos são vistas pela sociedade. Como crianças que parecem ter menor valor. Parecem ser menos importantes do que as crianças maiores e os adolescentes da educação básica. O investimento na educação das crianças diminui à medida que a idade diminui”.

Ela também argumenta que o baixo número de matrículas não significa baixa procura. “Na expansão de matrículas, quanto menor a criança, menor a oferta nas redes públicas. O Ceará não foge dessa realidade, nem Fortaleza”, completa.

Outro ponto, destaca a professora, é a qualidade dos equipamentos. “Nosso problema não é só de acesso, é também de qualidade”, afirma Rosimeire. Pois, ressalta, nem todas as crianças que estão matriculadas estão sendo atendidas de modo adequado e satisfatório.

“A frequência à creche de boa qualidade, com um professor bem formado, vai promover o desenvolvimento integral da criança. O desenvolvimento da linguagem. Uma linguagem enriquecida, aumenta o repertório dos conhecimentos musicais e artísticos. Através da interação com outras crianças, de maior e menor idade, vão se desenvolver mais do que ficando em casa. Na creche, vai aprender a conviver, participar e se expressar. Vai aprender a ser cuidada e educada”, defende e acrescenta que na ausência do acesso aos equipamentos, as crianças de 0 a 3 anos são privadas de todos esses ganhos

