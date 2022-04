Pesquisa sobre população LGBT+ no Ceará está na fase final de coleta de dados

A pesquisa Estadual sobre a população LGBT+ que desde 2021 está sendo realizada no Ceará, pelo Governo do Estado, chegou à fase final de coleta de dados. Prefeituras e movimentos sociais que queiram participar ainda podem acessar o formulário do levantamento, lançado pela Coordenadoria Especial de Políticas para LGBT+.

As gestões municipais e os movimentos sociais que queiram integrar a coleta de dados podem acessar o formulário na aba de destaques do site da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Os dados, diz o Governo, serão processados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e ajudarão a construir e fortalecer as políticas públicas. A proposta é que o resultado seja divulgado até 28 de junho de 2022.

O que a pesquisa investiga?

Lançada no ano passado, a pesquisa inclui temas como habitação; etnia e raça; deficiência; educação; trabalho e renda; saúde e segurança pública. O questionário será aplicado e distribuído nas 14 regiões de planejamento do Estado.

O titular da SPS, Sandro Camilo, explica que os resultados da pesquisa vão direcionar o trabalho da Secretaria e possibilita criar políticas públicas efetivas para que a população LGBT+ tenha os direitos assegurados.

Esta é a pesquisa do gênero, idealizada a partir de diferentes demandas do público-alvo, e tem apoio das instituições públicas estaduais e municipais, além da participação da sociedade civil organizada.

Para acessar o questionário, clique no link.