Casamento Coletivo LGBT 2022 prorroga inscrições até 14 de abril em Fortaleza

As inscrições para o Casamento Coletivo LGBT 2022 estão prorrogadas até o próximo dia 14 de abril. Os interessados devem procurar o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra ou o Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues em horário comercial, de segunda a sexta-feira. A cerimônia ocorrerá em 2 de julho, no Teatro São José.

A ação tem o objetivo de ofertar o registro de casamento civil a 28 casais formados por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar do Casamento Coletivo LGBT 2022 os noivos que declararem não ter recursos próprios para custear a cerimônia. Também é exigido que pelo menos uma das partes tenha residência fixa em Fortaleza.

O casal deverá ainda concluir todas as etapas, como inscrição, seleção e habilitação com a entrega de todos os documentos (Veja lista abaixo) no prazo para conseguir a vaga.

Documentos obrigatórios

– Documento de identificação oficial com foto (RG) de cada um/a

– CPF de cada um/a

– Comprovante de endereço do último mês no nome de cada um/a

– Certidão de nascimento (para pessoas divorciadas, a certidão de nascimento será substituída pela certidão de casamento com anotação do divórcio e, para pessoas viúvas, pela certidão de casamento, junto com a certidão de óbito do cônjuge falecido)

– Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado por ambos/as (fornecido no local).

Inscrições

Período

Até 14 de abril

Locais

Centro de Referência LGBT Janaína Dutra

Rua Guilherme Rocha, 1469 - Jacarecanga

(85) 3452.2047

Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues

Rua Valdetário Mota, 970 – Papicu

(85) 9 8993.3884

Dias e horários

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.