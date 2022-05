Passageiros relatam pane em aeronave e atraso em operação no Aeroporto de Fortaleza

Passageiros de um voo que decolou do Aeroporto Internacional de Fortaleza com destino ao Aeroporto do Galeão, na capital do Rio de Janeiro, relataram uma pane na aeronave por volta das 14h20 deste domingo (8). O avião precisou passar por uma manutenção corretiva, informou a companhia aérea Latam.

Segundo relatos dos passageiros, o avião teria despressurizado, mesmo em solo, e que, após taxiar, a aeronave parou. Funcionários da companhia teriam informado que o transporte aéreo seria abastecido.

Uma hora de espera e desembarque

Foto: VC Repórter

Ainda de acordo com uma cliente do voo LA 3864, os passageiros permaneceram dentro do avião por quase uma hora e foram chamados para desembarcar. Conforme ela, não foi informado o motivo da pane, mas que não seria necessária a troca de aeronave.

Após desembarcarem, os clientes foram chamados para embarcar novamente, no mesmo avião, por volta das 17h10.

Manutenção corretiva

Em nota, a empresa aérea Latam informou que a aeronave que faria o voo LA3864 (Fortaleza-Rio de Janeiro/Galeão) às 14h20 deste domingo (8) precisou passar por manutenção corretiva. O voo foi reprogramado para 17h30, com pouso previsto no destino às 20h40.

Os passageiros com conexão serão reacomodados, de acordo com a disponibilidade, em outros voos da empresa e de companhias congêneres.

"A LATAM lamenta os transtornos causados e ressalta que está oferecendo a assistência necessária para todos os passageiros", finalizou a empresa.