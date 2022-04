Dois aviões colidem em pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP)

Dois aviões colidiram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinha (SP), na noite dessa sexta-feira (29), sem deixar feridos. Segundo informações do portal G1, as duas aeronaves foram enviadas para manutenção após o incidente.

Em nota, a Gol Linhas Aéreas, responsável por um dos aviões, informou que ele havia saído do Rio de Janeiro e atingiu acidentalmente, com a ponta da asa, a cauda da aeronave da Azul.

Vídeo mostra como ficou a asa do avião da Gol:

Os passageiros que estavam a bordo do Boeing 737-800 desembarcaram com segurança no aeroporto, ainda segundo informações da companhia aérea.

Aeronave vazia

Sobre o mesmo caso, a Azul Linhas Aéreas pontuou que a aeronave estava vazia e parada para pernoite. Ela, um Embraer E195-E1, teria sido atingida na "parte traseira da fuselagem" durante o procedimento de táxi da outra aeronave.

As duas aeronaves ficaram danificadas. O Aeroporto Internacional de Viracopos não deu mais detalhes sobre o caso.

