Brasileira é morta pelo próprio filho com tiro de espingarda nos Estados Unidos

Adriana Ohlson, uma brasileira de 49 anos, foi morta pelo próprio filho com um tiro de espingarda na cidade de Pensacola, na Flórida, nos Estados Unidos. O suspeito, David Allan Ohlson, de 18 anos, está preso sem direito a fiança.

De acordo com informações do jornal O Globo, David se declarou inocente da acusação de assassinato em segundo grau com arma de fogo na última quinta-feira (28). A imprensa local noticiou, porém, que o suspeito admitiu em depoimento ter atirado contra a mãe. O crime aconteceu em 8 de abril na casa da família.

Durante o depoimento, David afirmou ao xerife do condado de Escambia que "de todas as pessoas que ele planejava atirar, ele não esperava que sua mãe fosse uma delas".

No dia do crime, Aaron Ohlson, pai de David, ligou para a polícia para relatar o corrido. Ainda segundo o portal, o homem contou que o filho atirou em sua ex-mulher de forma acidental.

Ao chegar à casa da família Ohlson, Aaron revelou que se deparou com a ex-mulher em pé na sala de estar, e seu filho, David, sentado de pernas cruzadas no chão. Na sua versão, ele alega que o suspeito apontou a arma para ele e, em seguida, para a mãe. Quando Aaron tentou se aproximar para evitar o tiro, David disparou contra a vítima e imediatamente largou a espingarda no chão.

Adriana foi encontrada na sala de estar pela Polícia com um ferimento de espingarda no abdômen. Ela foi levada para o hospital e morreu durante a cirurgia. Aaron ainda revelou que o filho tem problemas psicológicos.

