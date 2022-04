Mulher morre após injeção nos seios e esteticista baiana é investigada, diz imprensa italiana

A esteticista baiana Pamela Andress, de 50 anos, está sob investigação pelo Ministério Público da província de Modena, na Itália, após a morte de uma cliente, Samantha Migliore, de 35 anos, por conta de um tratamento estético nos seios. A informação foi divulgada pela mídia local.

De acordo com portais de notícias tradicionais na Itália como il Resto del Carlino e Corriere Della Sera, o procedimento estético feito por Pamela, que nasceu em Salvador e é uma mulher trans, aconteceu na quinta-feira (21), na casa da vítima, em Maranello. O serviço custou 1,2 mil euros.

Legenda: Autoridades suspeitam que a vítima tenha sofrido um choque anafilático Foto: Reprodução/redes sociais

O marido de Samantha, Antonio Bevilacqua, revelou à imprensa que Pamela foi contratada para fazer um procedimento com injeções nos seios. Segundo ele, Pamela Andress chegou ao local com seringas e potes de alumínio, parecidos com os usados para guardar alimentos. O marido da vítima disse também que Samantha passou mal após o procedimento e perdeu a consciência ainda com as seringas nos seios.

Ainda conforme a imprensa italiana, a autópsia do corpo de Samantha ainda não foi finalizada, mas as autoridades suspeitam que ela tenha sofrido um choque anafilático.

