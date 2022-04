Polícia procura dois suspeitos de matar jovem no Mato Grosso após vídeo publicado no TikTok

A Polícia procura dois suspeitos de participação na morte de Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos, em Brasnorte, no Mato Grosso. A jovem foi assassinada com quatro tiros por um vídeo postado no TikTok. As informações são do G1.

O corpo de Ellen foi encontrado na zona rural do Município com as mãos amarradas. Segundo o delegado Eric Marcio Fantin, um dos procurados efetuou os dois primeiros disparos na vítima. Os outros quatro já estão presos.

O suspeito de efetuar os dois primeiros tiros foi identificado como Ryan Aparecido Correa da Silva, segundo a polícia. O outro é Ueslen Gonçalves Barros, que, segundo a investigação, seria o integrante de uma facção que levou Ellen e os suspeitos para a zona rural onde ela foi morta.

"O Ueslen é a voz da facção no município. Hierarquicamente ele era o mais graduado aqui. Tudo indica que foi ele que levou os demais e a Ellen para a zona rural onde ela foi morta", disse o delegado.

O crime

Ellen desapareceu no dia 19 de abril e o corpo dela foi encontrado em uma estrada na zona rural de Brasnorte três dias depois. A Polícia finalizou as investigações na última quinta-feira (29), apontando seis pessoas envolvidas no crime.

Conforme a Polícia Civil, o homicídio ocorreu porque os envolvidos não gostaram de um vídeo dela publicado no TikTok. Na gravação, Ellen aparece dançando e fazendo um símbolo relacionado a uma facção rival à dos suspeitos. Seis integrantes do grupo teriam planejado a morte dela, enquanto dois realizaram quatro disparos.

Informações complementares da polícia apontam que Ellen tinha amizade e envolvimento amoroso com integrantes da facção, apesar de não se envolver em crimes. Dessa forma, as investigações supõem que o símbolo feito por ela durante a dança não teria sido intencional.