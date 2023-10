Parte de cobertura de escola desaba sobre carro de professora, no Eusébio

Um carro estacionado próximo à Escola Municipal Eduardo Alves Ramos, localizada no bairro Timbu, no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza), foi atingido por parte da cobertura da instituição, nessa quarta-feira (4). Segundo a proprietária do veículo, que é professora, o colégio já havia solicitado a manutenção da estrutura diversas vezes.

A dona do automóvel, Denise Nobre, é docente na instituição de ensino. Ela diz que o acidente ocorreu por volta das 9h45. Em imagens feitas por ela, é possível observar que a estrutura metálica ficou presa entre a parede da escola e o carro, após atingir o veículo.

Segundo a educadora, o impacto afundou parte do teto e quebrou o para-brisa do automóvel, além de ter deixado vários arranhões na lateral e na parte dianteira do carro. Para arcar com o prejuízo, Denise acionou a Prefeitura de Eusébio e aguarda retorno. Apesar do susto, o acidente não deixou feridos.

Legenda: Queda de estrutura danificou teto do automóvel Foto: Reprodução/arquivo pessoal

FALTA DE MANUTENÇÃO

Ainda de acordo com a docente, a instituição de ensino já havia entrado em contato com a Prefeitura solicitando a manutenção da cobertura, mas o procedimento não foi realizado.

Legenda: Outras partes da estrutura podem cair Foto: Reprodução/arquivo pessoal

Com o acidente, funcionários e alunos estão ainda mais preocupados com a situação, já que outras partes da estrutura apresentam risco de queda. “Segundo a escola, já haviam sido enviado vários ofícios para que realizassem uma manutenção. [...] Mas uma parte desabou e [agora] outras partes ameaçam cair”, contou Denise.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota ao Diário do Nordeste, a Prefeitura informou que tem conhecimento do ocorrido e relatou o episódio à Secretaria Municipal da Educação. O órgão está tomando providências para a recolocação da telha e para arcar com os danos materiais causados ao veículo.

No comunicado, a Prefeitura ainda afirmou que a proprietária do carro foi devidamente acolhida pela escola, e que o fato foi ocasionado pelos fortes ventos.