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Paradinha para motociclistas: veja onde será novo ponto em Fortaleza

Unidades dão suporte a profissionais que atuam em entregas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem aberta de uma paradinha, espaço gradeado com contêineres laranja que funcionam como ponto de descanso para motociclistas em Fortaleza. Na foto, há vários homens sentados em banquinhos e outros montados nas motos.
Legenda: Primeira Paradinha da cidade foi instalada no bairro Papicu.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

As Paradinhas são espaços desenhados para dar suporte a motociclistas e ciclistas que atuam por aplicativos de transporte e entregas em Fortaleza. Na manhã da próxima terça-feira (14), será inaugurado o segundo equipamento do tipo na cidade.

O primeiro foi inaugurado sob o viaduto no cruzamento das Avenidas Santos Dumont e Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu, em janeiro deste ano.

Agora, o segundo será aberto sob o viaduto da Avenida 13 de Maio com a Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima. Após a abertura, o funcionamento começará a partir de quarta-feira (15), sempre das 9h às 21h.

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A Paradinha conta com:

  • vagas sinalizadas para os veículos
  • área de descanso com bancos e mesas
  • banheiros com chuveiro
  • acesso a wi-fi
  • pontos de hidratação com bebedouros
  • armários
  • microondas
  • totens para carregamento de celulares
  • calibrador de pneus

A estrutura tem uso gratuito, conta com 48 vagas para motociclistas e 20 vagas para bicicletas distribuídas em 600 metros quadrados.

Em dezembro de 2025, o presidente da Etufor, George Dantas, informou que pelo menos sete equipamentos estavam previstos para implantação neste ano.

“As paradinhas serão espaços para que eles tenham os seus intervalos. Esses profissionais, muitas vezes, trabalham por 12 horas, 15 horas por dia”, ressaltou Dantas.

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