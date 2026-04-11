Paradinha para motociclistas: veja onde será novo ponto em Fortaleza

As Paradinhas são espaços desenhados para dar suporte a motociclistas e ciclistas que atuam por aplicativos de transporte e entregas em Fortaleza. Na manhã da próxima terça-feira (14), será inaugurado o segundo equipamento do tipo na cidade.

O primeiro foi inaugurado sob o viaduto no cruzamento das Avenidas Santos Dumont e Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu, em janeiro deste ano.

Agora, o segundo será aberto sob o viaduto da Avenida 13 de Maio com a Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima. Após a abertura, o funcionamento começará a partir de quarta-feira (15), sempre das 9h às 21h.

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A implantação ocorre por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) em parceria com a empresa 99. Segundo a Etufor, a unidade teve custo zero aos cofres públicos.

A Paradinha conta com:

vagas sinalizadas para os veículos

área de descanso com bancos e mesas

banheiros com chuveiro

acesso a wi-fi

pontos de hidratação com bebedouros

armários

microondas

totens para carregamento de celulares

calibrador de pneus

A estrutura tem uso gratuito, conta com 48 vagas para motociclistas e 20 vagas para bicicletas distribuídas em 600 metros quadrados.

Em dezembro de 2025, o presidente da Etufor, George Dantas, informou que pelo menos sete equipamentos estavam previstos para implantação neste ano.

“As paradinhas serão espaços para que eles tenham os seus intervalos. Esses profissionais, muitas vezes, trabalham por 12 horas, 15 horas por dia”, ressaltou Dantas.