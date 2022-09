Paciente que tinha comorbidades e estava com monkeypox morre em Crateús, no Interior do Ceará

Um paciente com comorbidades que estava com monkeypox e teve complicações de saúde morreu em Crateús, interior do Ceará, de acordo com a Prefeitura do município. A nota foi publicada pela Secretaria de Saúde da cidade na noite desta segunda-feira (19).

O diagnóstico de varíola dos macacos foi confirmado laboratorialmente pela pasta nesta segunda e informado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Não se sabe o sexo e nem a idade da pessoa morta.

"Informamos também que, por complicações de saúde e devido à existência de comorbidades, o paciente veio a óbito", diz a nota da Prefeitura Municipal de Crateús.

Monkeypox no Ceará

O Ceará conta com 247 casos confirmados de monkeypox, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), disponibilizado no site IntegraSUS na noite desta segunda-feira.

Na plataforma, que reúne informações oficiais sobre a doença, não constam óbitos. Até o momento, 1.017 casos foram notificados. Destes, há 220 suspeitos, 514 descartados. A Sesa destaca ainda 14 casos "prováveis" e 22 "não classificáveis".

