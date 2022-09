Homem é mordido por jacaré ao tentar capturá-lo em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza

Um homem foi mordido no pé ao tentar capturar um jacaré na tarde deste domingo (18) em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará.

Moradores do bairro Parque Santo Antônio registraram o momento em vídeo. As imagens mostram o animal acoado enquanto o homem se aproxima e tenta imobilizá-lo com o pé, quando é surpreendido pelo bicho, que tenta se defender.

Veja vídeo abaixo:

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local já encontrou o jacaré amarrado em um poste. O animal foi resgatado, imobilizado e, segundo a corporação, encaminhado para o quartel da 2ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento do Bairro Cambeba, em Fortaleza.

Já na manhã desta segunda-feira (19), o jacaré foi entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

População deve manter distância, alerta bombeiros

Conforme o Tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros, a orientação em casos assim é se manter distante por se tratar de animal silvestre. "Se aproximar, mesmo que na melhor das intenções, pode ocasionar riscos desnecessários", disse.

Ainda pelo vídeo, é possível ver que o homem que tentou imobilizar o jacaré ficou ferido, mas sem gravidade. Segundo os bombeiros, ele foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico.