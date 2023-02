ONG capacita professores do Ceará em educação empreendedora

Professores do Estado do Ceará estão recebendo capacitação focada em educação empreendedora pela ONG Junior Achievement Ceará (JA Ceará). As formações para docentes das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) iniciaram em 14 de fevereiro e seguem no mês de março.

Mais de 200 professores de escolas de todo o estado integram a iniciativa, que é fruto da parceria entre a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc-CE) e a JA Ceará.

A formação abrange os módulos "As Vantagens de Permanecer na Escola", "Conectado Com o Amanhã", "O Futuro do Trabalho" e "Introdução ao Mundo dos Negócios".

Legenda: Mais de 200 professores realizam a formação Foto: Divulgação

Os educadores recebem os manuais de aplicação da metodologia, com planos de aula, e são monitorados pelos formadores.

O projeto, que está em fase inicial, deve impactar 205 escolas de vários municípios, segundo a Seduc. Com a capacitação dos professores, mais de 9,5 mil jovens devem receber formações de empreendedorismo e educação financeira.