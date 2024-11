Notebook explode durante show de cantora no Interior do Ceará: ‘Livramento’

Em 18 anos de carreira, a cantora Géssica Pio já havia vivenciado vários momentos na vida noturna dedicada à música, mas nunca tinha passado por uma situação como a do último domingo (10). Em um show em Iguatu, no Interior do Ceará, a artista foi surpreendida com a explosão do notebook que utiliza para auxiliá-la nas apresentações.

Géssica é categórica ao falar do ocorrido: “Livramento”. Moradora do município de Assaré, na região do Cariri, a cantora de 33 anos costuma se apresentar nas cidades vizinhas no estilo “voz e violão”, com o apoio do equipamento para os acompanhamentos musicais, principalmente na hora de tocar o “forró das antigas”, além da organização do repertório.

No vídeo, que registrou o momento e circula nas redes sociais, é possível ver a cantora durante um show, no qual é acompanhada por um percussionista. Na sequência, os dois são surpreendidos pela explosão e pelas faíscas que saem do notebook.

Mesmo com o susto, os dois seguiram a apresentação. “Tive que continuar o show para cumprir com o horário do contrato, meio desanimada, com a cabeça a mil, mas continuei”, relatou Géssica, em contato com o Diário do Nordeste, destacando que vem lutando pelo espaço na música desde os 15 anos.

ARTISTA PEDE APOIO

Géssica também comentou que o notebook é uma ferramenta essencial para o seu trabalho. Sem o equipamento, fica “um pouco difícil”, principalmente porque ela já tem alguns shows marcados para os próximos dias.

“Acredito que vou ter que pegar emprestado com alguém, até eu conseguir o dinheiro de comprar outro, porque esse que explodiu eu tinha terminado de pagar ele por esses dias, aí vai ser um pouco complicado, mas vou ter fé em Deus que vai dar tudo certo”, evidenciou a artista.

Para adquirir um novo equipamento, a cantora cearense está recebendo doações por meio do Pix 03860112309 (Géssica da Silva Pio). “Quem puder me ajudar com alguma quantia eu vou ficar muito feliz. Obrigada!”, frisou.