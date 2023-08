Navio Veleiro Cisne Branco abre para visitação pública no Cais do Porto, em Fortaleza

O Navio Veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação pública e gratuita neste domingo (20), no Porto de Fortaleza, no bairro Cais do Porto.

O acesso à embarcação terá início às 10 horas, por meio da Praça Amigos da Marinha, e os portões serão fechados às 15 horas.

Construído pelo Estaleiro Damen em Amsterdã, na Holanda, o Navio Veleiro Cisne Branco teve a quilha batida em 9 de novembro de 1998. A embarcação foi lançada ao mar e batizado em 4 de agosto de 1999. Foi entregue à Marinha do Brasil (MB) em 4 de fevereiro de 2000 e incorporado à Armada em 9 de março de 2000, em Lisboa, às margens do Rio Tejo.

Navio de época

A embarcação é um navio de época, cujo projeto é inspirado nos desenhos de veleiros velozes construídos no final do século XIX, os “Clippers”, a última geração de grandes veleiros que precedeu as embarcações de propulsão a vapor.

O Navio Veleiro Cisne Branco é a terceira embarcação da MB a ostentar esse nome, que tem

como missão básica “constituir expressão concreta e visível da cultura oceânica e tradições navais brasileiras e contribuir para chamamento a todos os seguimentos de nossa Sociedade para a compreensão do valor da Marinha para os destinos do Brasil como nação livre, soberana, culta e justa”.