Três serpentes peçonhentas são resgatadas pela Polícia Militar no Maciço de Baturité

Entre os dias 13 e 15 agosto, o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou três serpentes peçonhentas no Maciço de Baturité. As ações ocorreram nos municípios de Guaramiranga, Pacoti e Mulungu.

O resgate mais recente foi na terça-feira (15), quando PMs foram acionados para recolher uma cascavel capturada por um agente de endemias em um sítio.

As outras duas ocorrências se deram no último domingo (13). Em Guaramiranga, uma cascavel de aproximadamente 1,30 cm foi avistada nos arredores de um condomínio residencial. Os agentes conseguiram recolher o animal.

No mesmo dia, em Pacoti, os PMs do BPMA foram novamente chamados, desta vez para resgatar uma cobra coral real encontrada em um imóvel. Ela era uma filhote de aproximadamente 15 cm.

Cobras foram entregues a pesquisadores

Todos os animais foram recolhidos e entregues aos cuidados de pesquisadores e herpetólogos — um ramo da zoologia que se dedica ao estudo dos répteis e anfíbios — no Campus Experimental de Educação Ambiental e Ecologia da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Pacoti, segundo informou a PMCE.