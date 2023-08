Vapt Vupt Papicu passará a ter sala de imunização; veja quais vacinas estarão disponíveis

O Vapt Vupt Papicu, localizado no shopping RioMar Fortaleza, passará a contar com uma sala de vacinação a partir desta sexta-feira (18). A previsão é de que a estrutura, administrada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consiga imunizar cerca de 30 pessoas diariamente, de segunda-feira a sexta-feira, no horário entre 8h e 17h.

De acordo com a Sesa, as doses só serão aplicadas mediante cadastro e agendamento no site. Feita essa etapa, os cadastrados passarão pela avaliação da equipe de vacinadores, com análise dos cartões e da situação vacinal, indicando os imunobiológicos necessários e as doses do esquema vacinal que deverão ser tomadas.

Veja as vacinas que serão disponibilizadas:

Covid bivalente;

Hepatite B;

Febre amarela;

Tríplice viral e bacteriana;

Meningite;

Meningocócica C;

Pentavalente;

Rotavírus;

Varicela;

HPV;

Pólio.

Serviço

Sala de vacinação no Vapt Vupt Papicu

Data: a partir de 19 de agosto

Horário: de 8h às 17h

Local: Shopping RioMar Fortaleza. Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1.500 – Piso L2

Telefone: (85) 3194-4600