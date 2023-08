Com atividades para crianças e adultos, Vila Trampolim Park chega a Fortaleza

Em busca de proporcionar uma infraestrutura moderna e divertida para quem busca uma atividade inusitada em Fortaleza para fazer com a família e amigos, a Vila Trampolim chegou ao North Shopping Jóquei.

Com mais de 325 m², o parque conta com espaços que garantem ampla imersão nas brincadeiras para pessoas de todas as idades. Parede de escalada, camas elásticas, piscina de espuma, batalha de cotonetes, basquete e outras atividades que estimulam o espírito de aventura e desafiam o equilíbrio estão disponíveis.

O ingresso meia-entrada sai por R$ 49,90 para 50 minutos e R$ 35 para 30 minutos. O parque está aberto para crianças a partir de 2 anos. Os adultos que comprarem seus ingressos pelo site (vilatrampolim.com.br) também garantem valores de meia-entrada, além de agendarem o horário de visitação, evitando filas.

Legenda: O equipamento está instalado no North Shopping Jóquei Foto: divulgação

Para utilizar os trampolins, é exigido aos participantes o uso de meias antiderrapantes, que podem ser trazidas de casa. No Instagram da marca, há um vídeo informativo sobre os acessórios permitidos. Caso a pessoa não possua o modelo adequado, é possível adquirir a meia na Vila Trampolim por R$ 20.

Para a segurança de todos os participantes, o espaço conta com um time de monitores durante todo o funcionamento.

A Vila Trampolim North Shopping Jóquei também oferece pacotes especiais para a realização de festas, excursões, eventos corporativos e treinamentos do tipo “team building”, com a possibilidade de exclusividade no parque, a depender do número de participantes.

Serviço

Vila Trampolim North Shopping Jóquei

Piso Térreo – Av. Lineu Machado, nº 419 – Jóquei Clube – Fortaleza – CE

WhatsApp: (85) 99839-5562

Instagram: @vilatrampolimpark

Horário de funcionamento:

Domingo – 13h às 21h

Segunda a sexta-feira – 14h às 22h

Sábado – 10h às 22h