Mulher surda não percebe aviso de vizinhos sobre incêndio e é resgatada em Caucaia

Um incêndio atingiu uma casa, na noite desse sábado (23), no Parque Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma mulher com deficiência auditiva, de 42 anos, e outra de 49 anos foram resgatadas Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) sem ferimentos ou lesões nas vias respiratórias.

O imóvel, contudo, ficou parcialmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 23h30, por vizinhos que informaram sobre a surdez de uma das moradoras, dificultando as tentativas de chamado.

Os agentes as resgataram pelo quintal de uma vizinha. As mulheres mencionaram a ausência do cachorro, mas o animal de estimação não foi encontrado pela equipe.

O CMBCE informou que ainda não se sabe a causa do incêndio. No local, havia acúmulo de material reciclável. Outros imóveis no entorno não foram atingidos.

Para cessar as chamas, foram necessários quatro carros da corporação e um caminhão-pipa. Uma ambulância também foi acionada para os primeiros socorros.