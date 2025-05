MP denuncia motorista de caminhão guincho envolvido em acidente com ônibus que deixou dois mortos

O motorista do caminhão guincho que colidiu com um ônibus e causou a morte de dois passageiros, no bairro Messejana, em Fortaleza, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por homicídio culposo no trânsito e omissão. A denúncia foi formalizada nessa terça-feira (20), pela 81ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

João Pereira de Sousa conduzia o caminhão que prestava serviços terceirizados de manutenção elétrica à Prefeitura de Fortaleza no momento do acidente. De acordo com o MP, ele teria trafegado por cerca de 700 metros sem tomar providências, mesmo após a lança do guindaste se desprender do equipamento.

Veja também Ceará Cadela da raça pastor alemão é furtada por dupla em moto, em Juazeiro do Norte; veja vídeo Ceará De remédios a fila de exames: saiba quais as prioridades da nova secretária da Saúde de Fortaleza

RELEMBRE O QUE ACONTECEU

A estrutura metálica do caminhão atravessou a parte traseira de um ônibus da linha 815 (Tancredo Neves/Papicu/Messejana), ferindo passageiros e matando dois deles: Adriano de Sousa da Cruz, de 39 anos, e Francisco Raimundo da Silva, de 61 anos.

A tragédia ocorreu por volta das 5h30, na avenida Frei Cirilo, no dia 7 de março do ano passado. A violência do impacto provocou a morte imediata de Adriano. Francisco recebeu atendimento do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

DEPOIMENTOS

O MP também requisitou à Polícia Civil que tome depoimentos de funcionários e responsáveis pela empresa proprietária do caminhão, a FM Rodrigues, para apurar possíveis falhas de manutenção no veículo. A empresa presta serviços para a administração municipal e, segundo nota divulgada após o acidente, o caminhão não estava em operação no momento da colisão.

A Prefeitura de Fortaleza pode ser responsabilizada na esfera cível, já que é contratante da prestadora de serviços.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.