Motorista de ônibus desvia de ambulância, perde controle e veículo tomba em estrada do Ceará

Para evitar uma colisão frontal na estrada, um motorista de ônibus desviou para o acostamento, perdeu o controle e tombou o veículo. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (26), na altura do quilômetro 10 da rodovia estadual CE-494, entre Crato e Nova Olinda, no Cariri.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 3ª Companhia do 2º Batalhão da PM e do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano atenderam à ocorrência e encontraram o ônibus no acostamento. Dos 50 passageiros a bordo, a maioria estava bem, apenas com contusões e escoriações leves, e conseguiu sair do veículo pela saída de emergência.

No entanto, três passageiros tiveram ferimentos mais graves e precisaram ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde, mas não há atualizações sobre o estado clínico de cada um.

Uma fonte do Samu informou ao Sistema Verdes Mares (SVM) que, dos feridos graves, dois — um homem de 34 anos e uma mulher de 50 anos — ficaram presos às ferragens do ônibus e sofreram fraturas. Já a terceira vítima estava fora do veículo, com queixa de dor na região lombar.

Veja também Segurança Policial militar é denunciado por matar ex-PM integrante de grupo de extermínio em Fortaleza Segurança Homem é preso por usar IA para criar imagens pornográficas de professora, no Interior do Ceará Segurança Médico condenado por crime sexual em consultório no Ceará deve pagar R$ 50 mil em danos à paciente

Empresa de ônibus alega que colisão seria com ambulância

Em nota enviada ao SVM, a Viação Pernambucana Transportes e Turismo — empresa responsável pelo ônibus — informou que o motorista tentou evitar uma colisão com uma ambulância que trafegava no sentido contrário da via e teria invadido a contramão.

A manobra teria feito com que o ônibus desviasse bruscamente para o acostamento, que é íngreme naquela região. "Felizmente, não houve vítimas graves entre os ocupantes. A empresa prestou toda a assistência necessária aos passageiros no local e acionou os órgãos competentes para o devido atendimento da ocorrência", seguiu o comunicado.

O ônibus fazia o trajeto entre Juazeiro do Norte (CE) e Araripina (PE), e tombou próximo a uma sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).