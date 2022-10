Morre adolescente de 15 anos que sofreu acidente ao trafegar de bicicleta no bairro Vila Peri

Maria Kemilly Abreu Santos, de 15 anos, vítima de acidente de trânsito na sexta-feira (28), no bairro Vila Peri, morreu nesse domingo (30), no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF). A jovem estava sedada, em estado grave. A informação foi confirmada pela família.

A adolescente sofreu uma colisão enquanto trafegava de bicicleta, com uma amiga na garupa, entre as ruas Comendador Garcia e Cardoso de Barros no Bairro Vila Peri. O atropelamento chegou a ser registrado por uma câmera de segurança.

O velório da adolescente acontece nesta segunda-feira (31) na residência da família. O sepultamento será no município de Pentecoste, a 89 km da capital cearense.

Assista ao momento do acidente:

Investigações

A SSPDS informou que o homem responsável pelo acidente foi ouvido em uma delegacia do bairro Parangaba. A Polícia Civil segue investigando o caso.